Después de dos años en la editorial Sengokusha, Shinoda Hinako (Aoi Okuyama) es trasladada al semanario Weekly Sengoku, donde debe enfrentarse a diversas primicias, incluyendo noticias de entretenimiento, malversación de fondos y muertes sospechosas en “Detrás de la primicia” (“The Golden Egg” en inglés y “Scoop no Tamago” en su idioma original), serie japonesa de TBS que llega a Netflix. ¿Quieres conocer más detalles? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de actores y más datos relevantes.

Este drama es una adaptación en acción real de la novela homónima de Osaki Kozue que se centra en las dificultades laborales de la protagonista en una revista semanal. Y se estrenó en TBS, el 8 de octubre de 2025, llegará a Netflix unos días después.

“Detrás de la primicia” cuenta con un elenco conformado por Aoi Okuyama, Kô Maehara, Takato Ôkura, Yûsuke Saitô, Junsei Motojima, Tasuku Nagaoka, Eiji Takigawa, Hikaru Tashiro, Atom Shukugawa, Masaru Suzuki, Kohei Hojo, Ryôya Higaki, Irino Yoshiko, Aika Sonoda, Tôma Matsubara, Yuta Yamaguchi, Dai Nakane y Rina Hanasaki.

Aoi Okuyama da vida a Hinako Shinoda, quien trabaja en la editorial Sengokusha, en la serie japonesa "Detrás de la primicia" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “DETRÁS DE LA PRIMICIA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Detrás de la primicia”, “tras un repentino traslado al departamento que más temía, Hinako busca exclusivas sensacionalistas en una revista semanal mientras intenta darle sentido a su trabajo.”

Por lo que he visto en el tráiler, como miembro senior del equipo criminal, Hinatako debe disfrazarse de estudiante de preparatoria por órdenes de Murai (Shukugawa Atom) para realizar entrevistas para investigar una muerte repentina. Pero ese solo es uno de los casos con los que Shinoda debe lidiar.

¿CÓMO VER “DETRÁS DE LA PRIMICIA”?

“Detrás de la primicia” se estrenará el viernes 10 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “DETRÁS DE LA PRIMICIA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DETRÁS DE LA PRIMICIA”

Aoi Okuyama como Hinako Shinoda

Kô Maehara como Tsukasa Yamabuki

Takato Ôkura como Kengo Akutsu

Yûsuke Saitô como Daisuke Tsubaki

Junsei Motojima como Masaki Kuwabara

Tasuku Nagaoka como Shôgo Suzaki

Eiji Takigawa como Kôichi Kitahama

Hikaru Tashiro

Atom Shukugawa como Katsumasa Murai

Masaru Suzuki

Kohei Hojo

Ryôya Higaki

Irino Yoshiko

Aika Sonoda

Tôma Matsubara

Yuta Yamaguchi

Dai Nakane

Rina Hanasaki

Okura Sorato, Akira Maehara, Yusuke Sato, Atom Shukugawa, Yu Nagaoka y Eiji Takigawa conforman el reparto de la serie japonesa "Detrás de la primicia" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DETRÁS DE LA PRIMICIA”?

La primera temporada de “Detrás de la primicia” tiene diez episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 30 minutos.

