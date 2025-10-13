La serie mexicana “Nadie nos vio partir” se estrena en Netflix el 15 de octubre de 2025, prometiendo tocar las fibras más sensibles de todo el mundo, especialmente de quienes viven a flor de piel el sentimiento de ser padres. Por ello, seguramente, la historia haga derramar más de una lágrima a la mayoría de los que se animen a darle “play” a este título.

Y para añadir más dramatismo a esta serie, es preciso señalar que está inspirada en hechos reales recogidos en la novela homónima de Tamara Trottner, por lo que no veremos una ficción creada en un escritorio, sino algo que en realidad pasó, aunque, claro está, siempre se añaden o quitan cosas para generar una mejor narrativa que potencie el producto.

Tamara Trottner, en su obra, contó cómo vivió todo lo mencionado en su libro durante la década de 1960, cuando fue alejada de su madre por decisión de su papá. Y ahora, todo esto llega a Netflix con una historia contada desde el sufrimiento de aquella mujer que tuvo que vivir por mucho tiempo alejada de lo que más quiere.

Póster oficial de la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “NADIE NOS VIO PARTIR”?

La trama narra la dolorosa historia de una mujer que enfrenta la peor pesadilla de una madre: el secuestro de sus hijos y lo peor de todo es que es a manos de su propio esposo, quien los lleva fuera del país y oculta su paradero durante años, desencadenando una búsqueda desesperada por recuperarlos.

La protagonista, Valeria Goldberg, es una joven madre mexicana que está atrapada en un matrimonio marcado por el machismo y los prejuicios de su entorno. Tras iniciar una relación extramarital, su vida se desmorona cuando su esposo Leo Saltzman decide vengarse y secuestra a sus hijos, empujándola a desafiar los límites sociales y legales para luchar por su familia.

La ambientación transcurre entre México y varios países europeos, mostrando el poder y las apariencias en la élite mexicana de los años sesenta. La producción aborda temas universales como el amor de madre, la resistencia ante la adversidad, y cómo los traumas y secretos se heredan de generación en generación.

REPARTO DE ACTORES Y PERSONAJES

Tessa Ía como Valeria Goldberg.

Emiliano Zurita como Leo Saltzman.

Juan Manuel Bernal como Samuel.

Flavio Medina como Moishe.

Alexander Varela como Isaac.

Marion Sirot como Tamara.

Gustavo Bassani como Carlos.

Ari Brickman

Mariana Di Girolamo

Karina Gidi

Lisa Owen

Natasha Dupeyron

Catherine Badet-Corniou

Tessa Ía como Valeria Goldberg en la serie "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA

Elemento Detalle Título Nadie nos vio partir Género Drama Inspiración Novela homónima de Tamara Trottner Directores Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo, Samuel Kishi Guionistas María Camila Arias, Big Drama Producción ejecutiva Mónica Lozano, Eamon O’Farril, Eduardo Díaz, Lucía Puenzo Casas productoras Alebrije Producciones, Big Drama, Peninsula Films País de origen México Idioma Español Fecha de estreno 15 de octubre de 2025 Número de capítulos 5 Duración por episodio 35 minutos Plataforma Netflix

¿CÓMO VER LA SERIE “NADIE NOS VIO PARTIR”?

La serie mexicana “Nadie nos vio partir”, protagonizada por la actriz Tessa Ía, se estrena el miércoles 15 de octubre de 2025 en la plataforma Netflix. Esto quiere decir que, para disfrutar de los cinco episodios, debes tener una suscripción activa al gigante del streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.