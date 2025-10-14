Dolor, sufrimiento, desesperación y una madre dispuesta a todo por recuperar a sus hijos. Todo eso son algunos de los ingredientes que estarán presentes en la serie mexicana de Netflix “Nadie nos vio partir”. Esta nueva producción llega al servicio de streaming el miércoles 15 de octubre con la consigna de enganchar a los televidentes desde el primer minuto con todo el drama de Valeria Goldberg, interpretada magistralmente por la actriz Tessa Ía.

La historia, muy potente, dicho sea de paso, nos cuenta la odisea que vive la protagonista cuando su propio esposo secuestra a sus dos niños, llevándolos fuera del país para que jamás vuelva a verlos. Esa premisa es suficiente para entender toda la frustración que siente y que, seguramente, podrás imaginar si tienes hijos y también lo darías todo por ellos. Pero eso no es todo, ya que, desde ese momento, la mujer emprende una búsqueda incansable por encontrarlos.

Si bien lo que veremos en pantalla es una actuación y representación genial del guion, lo que sucede no es algo ajeno a la realidad. Y es que, a lo largo de los años, hemos visto muchos casos en todo el mundo de padres que, equivocadamente, toman a sus pequeños y los alejan del otro progenitor o progenitora. Es por ello que, en este punto, me pregunté si todo se basa en una historia de la vida real y lo más seguro es que tú también tengas la misma interrogante.

¿“NADIE NOS VIO PARTIR” ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta corta es sí, la serie mexicana “Nadie nos vio partir” está basada en una historia de la vida real, por más espeluznante e indignante que sea. Y es que la nueva producción latinoamericana del gigante del streaming fue creada a partir del libro homónimo de la autora Tamara Trottner, quien en sus páginas contó todo lo que vivió cuando ella era una niña y fue secuestrada por su propio papá durante dos años, en los que no pudo ver a su amada madre.

Aquel libro que escribió nació a partir de sus vivencias y recuerdos de cuando sucedió ello, pero eso no es todo, pues también utilizó lo que su madre le contó para potenciar la narrativa. Sin embargo, hay otro detalle que seguramente te sorprenderá: igualmente habló con su padre para pedirle que le dé su versión con la finalidad de utilizarla para que el producto final sea aún más potente. Así lo reveló la propia Tamara Trottner durante la alfombra roja de la presentación de “Nadie nos vio partir”.

“El libro y la serie están inspirados en mi vida y surge cuando me doy cuenta de que tengo la necesidad de contar esta historia, son mis memorias de cuando tenía cinco años y mi papá nos secuestró a mi hermano y a mí para vengarse de mi mamá. Estuvimos dos años en tres continentes. Me reencontré con mi padre, que dejé de ver cuando tenía siete años y le pregunté cómo se había atrevido a alejarnos y me contó su verdad, que era tan valiosa y verdadera como la de mi mamá y decidí escribir una novela que expusiera los sucesos y que la gente decidiera”, indicó la escritora.

Tamara Trottner es la escritora de "Nadie nos vio partir", libro que fue utilizado para la creación de la serie de Netflix del mismo nombre (Foto: Alfaguara México)

ACTORES Y PERSONAJES QUE PROTAGONIZAN “NADIE NOS VIO PARTIR”

Tessa Ía como Valeria Goldberg.

Emiliano Zurita como Leo Saltzman.

Juan Manuel Bernal como Samuel.

Flavio Medina como Moishe.

Alexander Varela como Isaac.

Marion Sirot como Tamara.

Gustavo Bassani como Carlos.

Ari Brickman

Mariana Di Girolamo

Karina Gidi

Lisa Owen

Natasha Dupeyron

Catherine Badet-Corniou

Tessa Ía como Valeria Goldberg en la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SERIE “NADIE NOS VIO PARTIR”?

La serie mexicana de cinco capítulos se estrena este miércoles 15 de octubre a través de Nexflix, así que lo único que necesitas para ver cada uno de ellos es tener una suscripción activa al servicio de streaming. No es necesario hacer algún pago adicional, por lo que podrás disfrutar de esta historia en cualquier momento y en el lugar que sea teniendo algún dispositivo con acceso a internet.

