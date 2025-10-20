La espera terminó: “Baby Bandito” está de regreso con más adrenalina, drama y acción al límite. Kevin, alias Baby Bandito, vuelve a la pantalla, decidido a escapar de su pasado… hasta que el destino lo arrastra de nuevo al mundo del crimen. En esta segunda temporada, la serie chilena de Netflix promete más intensidad, más emoción y una historia que mezcla familia, lealtad y supervivencia en un Santiago tan peligroso como fascinante.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “BABY BANDITO”?

La segunda temporada de “Baby Bandito” llega a Netflix el 22 de octubre de 2025 . Ese día, los ocho nuevos episodios estarán disponibles en todo el mundo para verlos sin interrupciones. Como es habitual, Netflix liberará la temporada completa en un solo lanzamiento, permitiendo que los fanáticos decidan si verla de una sola vez o disfrutarla poco a poco.

Cuando Kevin descubre que la vida de su madre corre peligro, se sumerge de nuevo en el mundo del crimen (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “BABY BANDITO”?

En esta nueva entrega, Kevin —conocido en el bajo mundo como Baby Bandito— promete dejar atrás el delito. Sin embargo, cuando descubre que su madre corre un grave peligro, se ve forzado a regresar a la acción. Con la ayuda de la enigmática Mística, el protagonista prepara una jugada tan peligrosa como impredecible: recuperar el botín perdido del robo al hipódromo nacional de Santiago.

Esta temporada eleva la tensión con un enfrentamiento directo entre Kevin y los temidos Carniceros, liderados por Ruso y Panda. La serie combina persecuciones, traiciones y dilemas morales que pondrán a prueba la lealtad y la humanidad de cada personaje. Todo, bajo la dirección enérgica de Gustavo Mena y la potente fotografía urbana que retrata el Santiago actual.

El elenco principal vuelve a brillar con interpretaciones de Pablo Macaya, Francisca Armstrong, Carmen Zabala y Mariana Loyola. Su química y el realismo de sus actuaciones fortalecen una historia que equilibra acción y emoción. Además, el actor Marcelo Alonso se suma al reparto con un papel clave que promete sacudir los cimientos del relato.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA TEMPORADA 2 DE “BABY BANDITO”?

Para quienes aún no tienen cuenta, estos son los precios actualizados de Netflix en Estados Unidos: el plan Standard con anuncios cuesta US$7.99 al mes, el plan Standard sin anuncios tiene un valor de US$17.99 al mes, y el plan Premium (con 4K Ultra HD y hasta cuatro pantallas simultáneas) está en US$24.99 al mes.

Desde su estreno, “Baby Bandito” se ha destacado por su capacidad de reflejar temas sociales como la desigualdad, la fama digital y la violencia urbana. Esta segunda parte no solo expande su universo narrativo, sino que también explora las consecuencias del éxito viral y las heridas personales que deja la ambición.

