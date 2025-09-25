CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque en la primera temporada de “La huésped” respondió a los misterios principales de la serie colombiana de Netflix creada y dirigida por Lina María Uribe y Dario Vanegas, el último episodio dejó algunas preguntas sin respuesta, así que los fanáticos de los thrillers están pendientes del posible anuncio de una segunda entrega. Entonces, ¿realmente habrá temporada 2? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los primeros capítulos de la serie, Silvia (Laura Londoño) y Lorenzo Malagón (Jason Day) intentan reconstruir su matrimonio tras la infidelidad que casi arruina sus vidas. Cuando las cosas parecen mejorar, Sonia (Carmen Villalobos), una mujer ligada al pasado de Silvia, se presenta en su casa con intenciones ocultas y un oscuro secreto. Con una trágica historia, consigue infiltrarse en el hogar de los Malagón y está dispuesta a todo para destruirlo.

En tanto, Isa (Kamila Zea), la hija de Lorenzo y Silivia, se mete en un grave problema cuando atropella a un extraño por realizar un reto en el automóvil de su padre. Para ocultar el accidente, deja rastros de su supuesto robo, pero la policía se da cuenta de que algo no cuadra. Además, alguien empieza a amenazarla con exponerla si no entrega una gran suma de dinero.

“LA HUÉSPED” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “La huésped”, que en pocas horas se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de la N roja. No obstante, el último capítulo deja algunas preguntas que podrían abordarse en una segunda temporada de la producción colombiana.

Al final de la primera temporada, mientras el pasado amenaza con destruir la endeble mente de Sonia, Silvia e Isa no logran salir del horror. Lorenzo corre para encontrarlas, después de que Méndez acepte dejarlo escapar para conseguir pruebas que respalden su testimonio.

Lorenzo logra llegar a tiempo para detener a Pepe, el hermano y cómplice de Sonia, pero no puede evitar que la desquiciada mujer inicie un fuego que amenaza con terminar con la vida de Isa y Silvia de manera violenta. En ese momento de tensión, Sonia, quién en realidad se llama Rocío, revela por qué hizo todo.

Roció conoció a Lorenzo cuando eran unos adolescentes y pensó que él la liberaría del infierno que vivía con su madre, pero eso no sucedió, ya que Lorenzo solo buscaba divertirse. En venganza, Rocío decide destruir la vida del hombre que considera responsable de sus desgracias. Aunque Malagón logra rescatar a su esposa e hija, su vida no volverá a la normalidad tan fácilmente.

¿Cómo superarán todo lo que vivieron? ¿Pepe está muerto? ¿Volverá en busca de venganza? ¿Lorenzo logrará demostrar su inocencia? ¿Qué pasará con el juicio de Isa por atropellar a Brian? ¿Silvia y Lorenzo seguirán adelante con su matrimonio?

¿CÓMO VER “LA HUÉSPED”?

“La huésped” está disponible en Netflix desde el 24 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie colombiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

