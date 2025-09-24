“La huésped” se convirtió en un imán de audiencias desde su estreno, atrapando al público con un drama intenso en el que los secretos, la política y las adicciones familiares se entrelazan en un relato cargado de tensión. La producción, dirigida por Klitch López e Israel Sánchez y protagonizada por Carmen Villalobos y Laura Londoño, no solo conquistó a los espectadores en Colombia, sino que logró resonar a nivel internacional, consolidando una vez más el talento narrativo del país en la plataforma de streaming más grande del mundo.

La trama gira en torno a Silvia, cuya vida se desmorona cuando recibe la visita inesperada de Sonia, una amiga del pasado con intenciones ocultas. En medio de un matrimonio tambaleante y la adicción de su hija, la llegada de Sonia desestabiliza por completo la frágil armonía de su hogar, revelando que la amenaza más peligrosa puede venir disfrazada de amistad.

Con este éxito, Netflix no ha tardado en anunciar una ola de nuevos proyectos que buscan mantener la atención del público global en el universo colombiano.

LAS PRÓXIMAS PRODUCCIONES COLOMBIANAS QUE LLEGARÁN A NETFLIX

1. “Simplemente Alicia”

Una de ellas es “Simplemente Alicia”, un drama de Estudios RCN que se estrenará en octubre. Esta serie propone una historia audaz y provocadora: Alicia decide no elegir entre dos amores, sino mantener dos matrimonios a la vez, con todo el caos, las mentiras y las dobles vidas que eso implica. Con un elenco encabezado por Verónica Orozco y Sebastián Carvajal, promete ser una de las producciones más comentadas de la temporada.

Cony Camelo y Verónica Orozco en "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

2. “Estado de fuga 1986”

Para diciembre, Netflix presentará “Estado de fuga 1986″, un relato basado en hechos reales que recrea una de las tragedias más oscuras de Bogotá: la masacre perpetrada por Campo Elías Delgado en un restaurante de la capital. Con Andrés Parra y Carolina Gómez en los roles principales, la serie se adentrará en un episodio doloroso de la historia reciente del país, combinando el rigor histórico con el drama humano.

3. “Palacio”

Ya en 2026, llegará “Palacio”, producida por Dynamo y dirigida por Jayro Bustamante. La serie abordará la toma del Palacio de Justicia en 1985 desde la mirada de sobrevivientes y familias que aún reclaman justicia. Con un elenco de primer nivel, entre ellos Natalia Reyes y Robinson Díaz, será un proyecto de alto impacto, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica.

4. Docuserie de James Rodríguez

En el terreno documental, la plataforma apostará por una docuserie dedicada a James Rodríguez. Este proyecto, de tres episodios, explorará la vida y carrera del futbolista colombiano con imágenes inéditas de su paso por el Real Madrid, el Bayern Múnich y su reciente participación en la Copa América 2024, justo en el camino hacia el Mundial 2026. Una propuesta pensada para fanáticos del deporte y curiosos por la historia íntima de uno de los ídolos del país.

Docuserie de James Rodríguez es hecha por Clover Studios (Foto: Netflix)

5. “Susana y Elvira”

El catálogo también se nutrirá de nostalgia con “Susana y Elvira”, que tras su paso por la web y el cine, ahora dará el salto a Netflix con una película cargada de humor, drama y reflexiones sobre la amistad femenina.

6. “La primera vez”

Asimismo, llegará la cuarta y última temporada de “La primera vez”, serie que cerrará la historia de Camilo, Eva y sus amigos en la convulsa Colombia de los años ochenta, un final esperado por los seguidores que han acompañado la producción desde sus inicios.

