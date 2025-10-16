CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de acusar a la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) de orquestar un complot terrorista y de admitir que aspira a su puesto, Kate Wyler (Keri Russell) tiene que lidiar con que ahora Penn es la presidenta de Estados Unidos tras la muerte de Rayburn (Michael McKean) en la tercera temporada de “La diplomática” (“The Diplomat” en su idioma original). Además, un cambio en la agenda afecta el matrimonio de Kate y Hal (Rufus Sewell). ¿Qué sigue para la pareja de políticos?

La nueva entrega del drama político de Netflix creado por Debora Cahn empieza con Kate tratando de ayudar a Penn en la crisis constitucional. Tras aclarar las cosas con los Wyler, la Presidenta se enfoca en la toma de posesión inesperada. A pesar del caos, Hal continúa trabajando para que su esposa se convierta en la nueva vicepresidenta. Sin embargo, Grace Penn tiene otros planes: quiere a Hal en ese puesto.

La noticia es un duro golpe para el matrimonio Wyler. Hal asegura que no estaba en sus planes y plantea rechazar el puesto si Kate no está de acuerdo. Pero la Embajadora acepta renunciar a su cargo y convertirse en la segunda dama. Hal busca un puesto relevante para su esposa, pero al notar sus dudas, le propone un divorcio secreto. Kate insiste en seguir adelante, pero cuando llega el momento de subir al avión desiste y prefiere conservar su trabajo.

Hal Wyler (Rufus Sewell) se convierte en el nuevo vicepresidente en la tercera temporada de "La diplomática" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

La tercera temporada de “La diplomática” también ahonda en el pasado de Kate y Hal y muestra detalles de cómo inició su matrimonio. Kate siempre ha estado dispuesta a seguirlo, pero esta vez es diferente y le da prioridad a su propia carrera política, lo que significa el final de su matrimonio. Al igual que tuvieron un romance secreto por años, acuerdan tener un divorcio no público hasta que sea conveniente para ambos.

Aunque la posición de Kate le da acceso a todo lo que quiere, también ocasiona que varios intentan llegar a Hal a través de ella en busca de algunos acuerdos políticos. Además de sus obligaciones, Kate lidia con el suicidio de Margaret Roylin (Celia Imrie), lo que pone en riesgo el puesto de Eidra Park (Ali Ahn).

Por otro lado, Kate intenta una relación con el secretario de Asuntos Exteriores Austin Dennison (David Gyasi), pero no resulta como esperaba y termina involucrada con Callum Ellis (Aidan Turner), un espía que investiga un submarino ruso averiado en aguas del Reino Unido que contiene un arma nuclear llamada Poseidón.

A pesar de que están separados extraoficialmente, el romance de su ex afecta a Hal. Lo que se convierte en un problema cuando el devastador ataque al HMS Courageous podría ser expuesto. Penn está dispuesta a confesar, pero Kate (aunque nadie quiere escucharla) se encarga de convencerla de decirle a Nicol Trowbridge (Rory Kinnear) que el presidente Rayburn fue el responsable.

Callum Ellis (Aidan Turner), un espía que investiga un submarino ruso averiado en aguas del Reino Unido que contiene un arma nuclear llamada Poseidón en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

¿Qué pasó con Kate y Hal?

Penn y Trowbridge, junto a sus equipos llegan a un acuerdo, pero en el conferencia de prensa el Primer Ministro acusa directamente a Rayburn del ataque. La situación complica las relaciones anglo-estadounidenses. El panorama empeora cuando los británicos planeaban pedir ayuda a China para sacar el submarino ruso de sus aguas. Los equipos empiezan a trazar planes, pero nada parece dar el resultado esperado.

Cuando Trowbridge desestima la amenaza, la protagonista de “La diplomática” le pide a su amante que hable con el Primer Ministro. Pero admitir que compartió información con Estados Unidos pondría en riesgo su carrera, así que Callum se niega. Una vez más, Kate mezcla sus relaciones amorosas con las profesionales. Y como le recuerda Hal, se sabotea.

Tras reuniones infructuosas con Trowbridge, Callum acepta seguir el plan de Kate, pero ya no es necesario porque Hal y Penn tienen otro plan: enviar un dron para tomar fotos del submarino que prueben su existencia y convenzan a Reino Unido de la intervención estadounidense.

No obstante, el Primer Ministro se niega a que Estados Unidos acceda a Poseidón, así que, Kate propone que Estados Unidos ayude a enterrar el submarino donde ningún país podría ejercer su poder. Trowbridge acepta y todo parece mejorar, incluso la relación de los Wyler, ya que Kate reconsidera su romance con Callum y tiene intenciones de volver con Hal. Sin embargo, el arma nuclear desaparece. ¿Quién lo tiene?

Todo parece indicar que Penn y Hal trabajan en conjunto para quedarse con el Poseidón. Kate se niega a creerlo, pero las palabras del Primer Caballero la hacen notar la complicidad que se ha formado entre Presidenta y Vicepresidente. Esto sin duda afectará la relación de Estados Unidos y Reino Unido en la cuarta temporada de “La diplomática”.

Hal (Rufus Sewell) ¿traicionó a Kate Wyler (Keri Russell) al final de la tercera temporada de "La diplomática"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

La tercera temporada de “La diplomática” está disponible en Netflix desde el 16 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama político solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

