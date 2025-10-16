CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y escrita por Adolfo Alix Jr., “El tiempo que nos queda” (“The Time That Remains” en su idioma original) es una película filipina de Netflix que narra la historia de una mujer mayor que tras ser hospitalizada revive su increíble romance con un amante misterioso y atemporal. Mientras ella comparte sus experiencias con una enfermera, un inspector con una motivación oculta se acerca cada vez más al oscuro secreto de la pareja. ¿Qué pasó con los protagonistas?

El drama romántico escrito por Mixkaela Villalon y Jerry Gracio empieza con unos ladrones entrando en la casa de Lilia Reyes, a quien le disparan para llevarse su dinero y joyas. Aunque la mujer mayor termina en el hospital al borde de la muerte, los delincuentes no sobreviven. La evidencia coincide con un ataque animal, pero ¿qué sucedió realmente? El oficial Angua presiona para interrogar a Lilia, pero la enfermera Isabelle no lo permite por el estado de su paciente.

Lilia no tiene familiares, pero un peculiar joven llamado Matías se preocupa por ella. De hecho, él se encarga de conseguir las dos unidades de sangre que necesita para recuperarse. Mientras se recupera, la protagonista de “El tiempo que nos queda” comparte su historia con Isabelle, a quien también ayuda a librarse de su exnovio hostigador.

El pueblo creía que Lilia era una bruja y planeaba quemarla en la película filipina "El tiempo que nos queda" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL TIEMPO QUE NOS QUEDA”?

¿Cuál es la historia de Lilia y Matías?

Cuando Lilia asegura que Matías es su novio y empieza a contar su romance, Isabelle no le cree, pero poco a poco se convence de la veracidad de la historia. En 1941, los padres de Lilia se mudaron a Batangas debido a la invasión japonesa. Poco después, la pequeña Lilia encontró un gato negro que en realidad era Matias y desde entonces se volvieron inseparables. Aunque la pequeña desconocía la naturaleza de la criatura, se convirtió en su amigo.

En su adolescencia, Lilia fue agredida sexualmente por otros jóvenes, a quiénes Matias hizo pagar por su crimen. Después de ese suceso, lo pobladores acusaron a Lilia de ser una bruja, y tras el suicidio de su madre, intentaron quemarla en la hoguera. Matías apareció justo a tiempo, atacó a algunos e hizo escapar a otros.

Para dejar atrás el dolor, el padre de Lilia decidió regresar a Baguio. Matías los acompañó y se unió más a Lilia. Sin embargo, cuando la joven descubrió lo que él era realmente, necesitó alejarse un tiempo para procesar la información. Entonces, ¿qué es Matías?

Matías era un guerrero de una tribu que intentaba defenderse de los invasores. Aunque Dulag consiguió la victoria, su rival era un vampiro y lo transformó en alguien de su especie. Tras despertar como alguien nuevo, Dulag atacó a los miembros de su tribu debido a su sed de sangre. Su vida como un monstruo cambió cuando conoció a Lilia.

Lilia y Matías vivieron una peculiar e intensa historia de amor en la película filipina "El tiempo que nos queda" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL TIEMPO QUE NOS QUEDA”?

¿Qué pasó con Lilia y Matias?

Después de la muerte de su padre, Lilia conoció a un hombre llamado Isagani, que se convirtió en su esposo. Sin embargo, el amor se evaporó muy pronto e Isagani empezó a maltratarla. Cuando el hombre estaba dispuesto a asesinarla y quedarse con su dinero, Matías apareció y se encargó del problema. Desde ese momento, Matías y Lilia se volvieron inseparables.

Durante el tiempo en que Lilia estuvo con su esposo, Matías se mantuvo cerca, pero se dejó llevar por el monstruo que está en su interior y asesinó a muchas personas. Una de sus víctimas fue el padre del oficial Angua. Por eso, él está obsesionado con demostrar su culpabilidad y hacerle pagar por sus crímenes.

Cuando Angua cruza la línea por encontrar pruebas en contra Matías, su jefe lo despide. No obstante, el novio de Isabelle graba un video comprometedor como venganza porque Matías intervino en una discusión con la enfermera, lo que le permite a Angua abrir una investigación y registrar la casa de Lilia.

Aunque Lilia fue dada de alta y está recuperándose en su casa, bajo los cuidados de Isabelle, su estado aún es crítico. Matías es consciente de eso, así que una vez más le ofrece la inmortalidad, pero la mujer se niega a transformarse en un monstruo para seguir viviendo, a pesar de que eso signifique renunciar al amor de su vida.

Al final de “El tiempo que nos queda”, Matías acepta la decisión de Lilia y la deja partir. Sin una razón para seguir existiendo, Matías se expone al sol y se convierte en polvo antes los ojos de Angua y otros oficiales que planeaban arrestarlo.

Isabelle escapa de su exnovio al final de la película filipina "El tiempo que nos queda" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL TIEMPO QUE NOS QUEDA”?

“El tiempo que nos queda” está disponible en Netflix desde el 16 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película filipina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí