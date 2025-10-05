Empezó octubre, así que es momento de las películas y series de terror. Pero los documentales con esta temática también son una buena opción. Por eso, Netflix tiene una sorpresa preparada para los fanáticos de lo sobrenatural. Se trata de “Verdaderamente aterrador” (“True Haunting” en su idioma original), en el que el maestro del terror James Wan aporta su inquietante visión cinematográfica a historias reales. ¿Quieres conocer más detalles? A continuación, te comparto los datos más relevantes.

El hombre detrás de “El conjuro”, “Insidious” y “Maligno” es el productor ejecutivo de esta serie documental de terror que recrea dos historias terroríficas utilizando testimonios y entrevistas de los verdaderos protagonistas.

Neil Rawles y Luke Watson se encargaron de la dirección de “Verdaderamente aterrador”, mientras que James Wan, Simon Allen, Mark Lewis, Lindsay Shapero, Scott Stewart, Michael Clear y Rob Hackett se desempeñaron como productores ejecutivos.

Chris DiCesare contando su experiencia aterradora en la serie documental "Verdaderamente aterrador" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “VERDADERAMENTE ATERRADOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “True Haunting”, “a través de entrevistas y representaciones inmersivas, esta escalofriante serie detalla encuentros paranormales desde la perspectiva de quienes los vivieron.”

Por lo visto en el tráiler, la serie documental de terror recrea dos historias, “Eerie Hall” y “Esta casa me asesinó”. Las personas que vivieron esas horribles experiencias comparten su historia. Detallan los ataques paranormales que los atormentaron y que pusieron en peligro sus vidas.

¿CÓMO VER “VERDADERAMENTE ATERRADOR”?

“Verdaderamente aterrador” se estrenará el martes 7 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie documental solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “TRUE HAUNTING”

ACTORES Y PERSONAJES DE “VERDADERAMENTE ATERRADOR”

Estos son algunos de los actores que ayudan a recrean las dos historias que se presentan en la primera temporada de “True Haunting”:

Wyatt Dorion como Chris DiCesare

Liz Rockwell Chartrand como Maude

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TRUE HAUNTING”?

“Verdaderamente aterrador” tiene cinco episodios. La primera historia está compuesta por tres capítulos y la segunda por dos capítulos.

Eerie Hall

Dirección: Neil Rawles

Producción ejecutiva: James Wan, Simon Allen, Mark Lewis, Lindsay Shapero, Scott Stewart, Michael Clear y Rob Hackett

Productoras: RAW (All3Media) y Atomic Monster

Episodios: 3

Esta casa me asesinó

Dirección: Luke Watson

Producción ejecutiva: James Wan, Simon Allen, Mark Lewis, Lindsay Shapero, Scott Stewart, Michael Clear y Rob Hackett

Productoras: RAW (All3Media) y Atomic Monster

Episodio: 2

Maude comparte su aterrador testimonio en la serie documental "Verdaderamente aterrador" (Foto: Netflix)

