“Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de 191.3 millones de dólares a nivel mundial y en Japón, superó los 10,560 millones de yenes, lo que la posicionó dentro del Top 50 de las películas más taquilleras de la historia en su país de origen. Por lo tanto, no es una sorpresa que la película que adapta el volumen 5 y 6 del manga original escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto (conocido como el arco de la “Chica Bomba”) sea adaptado a una obra teatral. ¿Qué se sabe al respecto?

La película anime dirigida por Tatsuya Yoshihara y producida por MAPPA combina romance, tragedia y acción brutal, y se centra en el romance de Denji con Reze, una dulce joven que el protagonista conoce en una cafetería y que resulta ser la híbrida del Demonio Bomba. Lo que desencadena un conflicto explosivo y una letal batalla.

“Chainsaw Man The Stage: Reze Arc” es la segunda entrega de este proyecto teatral, tras el éxito de la primera obra estrenada en 2023 y que adaptó la primera temporada completa del anime, que abarca desde el inicio del manga hasta el final del Arco del Demonio Katana (Katana Man Arc).

El metraje promocional de "Chainsaw Man The Stage: Reze Arc" deja claro que los movimientos diseñados por el grupo coreográfico HIDALI dominan el escenario, fusionando danza con peleas viscerales (Foto: Shueisha)

EL NUEVO MATERIAL PROMOCIONAL DE LA OBRA DE TEATRO “CHAINSAW MAN THE STAGE: REZE ARC”

A propósito del estreno de la obra de teatro “Chainsaw Man The Stage: Reze Arc”, el 25 de julio de 2026, el canal oficial del show publicó un video de apertura (opening movie) junto a un adelanto extendido de la nueva entrega de la puesta en escena.

El video de casi tres minutos destaca principalmente por el juego dramático de luces, las siluetas marcadas de los personajes y el enfoque en los trajes detallados. Además, permite revelar la apariencia en el escenario de Yui Yokoyama como Reze y el regreso de Naotake Tsuchiya como Denji.

El nuevo material promocional de “Chainsaw Man The Stage: Reze Arc” incluye un video resumen (Digest Video). El clip de más de 4 minutos y medio muestra algunos de los momentos clave de las coreografías de combate y la puesta en escena.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE “CHAINSAW MAN THE STAGE: REZE ARC”?

Fumiya Matsuzaki repite el rol de director y guionista de “Chainsaw Man The Stage: Reze Arc", mientras que Shunsuke Wada se encarga de la composición musical y el grupo HIDALI diseña los complejos movimientos y batallas.

Fechas y sedes

Tokio: Del 25 de julio al 2 de agosto de 2026 en el Tennozu Galaxy Theatre.

Kioto: Del 7 al 12 de agosto de 2026 en el Kyoto Theatre.

Elenco principal

Reze: Yui Soma.

Denji: Naotake Tsuchiya.

Aki Hayakawa: Mizuki Umetsu.

Power: Mahiru Coda.

Makima: Aya Hirano.

La actriz Yui Yokoyama es la encargada de interpretar a Reze en la producción teatral "Chainsaw Man - The Stage: Reze Arc" (Foto: Tatsuki Fujimoto / Shueisha)

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