Si eres fan de “Chainsaw Man”, hay una noticia que te va a interesar. Y es que la franquicia creada por Tatsuki Fujimoto sigue expandiéndose fuera del manga y del anime, ahora con una presencia destacada en el mundo de los parques temáticos: resulta que la organización de Universal Studios Japón le ha reservado un espacio propio dentro de su fiesta de terror más esperada del año, reforzando el lugar que ocupa la obra dentro de la cultura pop actual. Así, el universo de Denji, Pochita y compañía da un nuevo salto al terreno de las experiencias inmersivas.

Vale precisar que, este 2026, el recinto japonés celebra sus 25 años de operaciones, y su clásico evento de temporada, Halloween Horror Nights, cumple 15 años de ediciones consecutivas.

Entonces, bajo ese marco de doble aniversario, “Chainsaw Man” llega como una de la colaboraciones del mundo del anime más esperadas entre los visitantes del lugar.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRESENCIA DE “CHAINSAW MAN” EN EL PARQUE TEMÁTICO?

Según Theme Park Scope, la primera atracción confirmada de la franquicia en Universal Studios Japón es “Chainsaw Man: The Chaos 4-D”, una experiencia de cine 4-D que forma parte del listado de atracciones de terror que ya son clásicas del evento.

La segunda, por otro lado, sí es completamente nueva: se trata de una versión especial del Hollywood Dream – The Ride, la montaña rusa insignia del parque, que incorporará a su banda sonora el tema “IRIS OUT”, compuesto por Kenshi Yonezu para la película “Chainsaw Man - Reze Arc”.

¿CUÁNDO SE PODRÁN VIVIR ESTAS EXPERIENCIAS?

El Halloween Horror Nights 2026 se llevará a cabo del 11 de septiembre al 8 de noviembre.

Y, para alegría de los fans que podrán vivirlas, las experiencias ligadas a “Chainsaw Man” se mantendrás activas durante todo este periodo, sin fecha de cierre anticipada respecto al resto del evento.

¿QUÉ OTRAS ATRACCIONES TENDRÁ UNIVERSAL STUDIOS JAPÓN DURANTE ESTE EVENTO?

“Chainsaw Man” comparte cartel con varias propuestas interesantes del Halloween Horror Nights 2026:

Una atracción basada en los videojuegos de Capcom .

. Propuestas de terror como “Street Zombies”.

como “Street Zombies”. Experiencias nocturnas como “Jaws - Red Alert” y “Jurassic Park - The Ride: In the Dark”.

como “Jaws - Red Alert” y “Jurassic Park - The Ride: In the Dark”. Actividades familiares como “Minion Belloween Greeting” y un recorrido de dulces por el parque.

La colaboración especial entre el parque temático Universal Studios Japan y la franquicia anime "Chainsaw Man" ya es oficial (Foto: Shueisha / MAPPA / Universal Studios Japan)

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