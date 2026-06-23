Cuando dos de los títulos más comentados del manga de terror y acción de los últimos años se cruzan, todas las miradas se ponen sobre ellos. Y eso es justo lo que pasó cuando Tatsuki Fujimoto, el creador de “Chainsaw Man”, decidió tomar el lápiz para rendirle homenaje a “Dan Da Dan”—en el marco del quinto aniversario de la obra de Yukinobu Tatsu—con una ilustración de Okarun en su forma transformada. Así, tal como te puedes imaginar, la imagen generó cientos de reacciones casi de inmediato entre los fans de ambos proyectos.

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Vale precisar que este tipo de colaboraciones entre creadores de Shonen Jump+ no son comunes, por lo que suelen interpretarse como un respaldo directo de los autores hacia determinados títulos homenajeados.

Además, la adaptación anime de “Dan Da Dan”, a cargo de Science SARU, ya tiene confirmada una tercera temporada para el 2027, con el elenco de voces encabezado por Natsuki Hanae como Okarun y Shion Wakayama como Momo.

Del lado de “Chainsaw Man”, MAPPA ya anunció el “Assassins Arc” como su próxima entrega animada, aunque todavía no se revela una fecha definitiva de lanzamiento.

¿QUÉ ILUSTRACIÓN COMPARTIÓ TATSUKI FUJIMOTO?

Tatsuki Fujimoto, el creador de “Chainsaw Man”, compartió una ilustración original de Okarun, el protagonista de “Dan Da Dan”, en su forma transformada.

El dibujo se difundió, el pasado lunes 22 de junio del 2026, a través de la cuenta oficial @dandadan_manga en X, como parte de la campaña por el quinto aniversario del manga de Yukinobu Tatsu.

Asimismo, la pieza incluye un mensaje escrito a mano por Fujimoto que dice “felicidades por el quinto aniversario”.

Okarun (Ken Takakura), el coprotagonista del manga "Dandadan", en su emblemática forma transformada. Esta ilustración fue dibujada por Tatsuki Fujimoto, el aclamado creador de "Chainsaw Man" (Foto: @dandadan_manga / X)

¿POR QUÉ FUJIMOTO LE DEDICÓ ESTE DIBUJO A “DAN DA DAN”?

La conexión entre ambos creadores no es casual: resulta que, según AnimeCorner, Yukinobu Tatsu trabajó previamente como asistente de Fujimoto tanto en “Chainsaw Man” como en “Fire Punch”, antes de lanzar su propia serie.

De esta manera, el tributo funciona casi como un gesto entre colegas, en un año de suma importancia para “Dan Da Dan”.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS MANGAS “DAN DA DAN” Y “CHAINSAW MAN”?

El manga “Dan Da Dan” se publica en Shonen Jump+ desde el 2021 y ya acumula 24 volúmenes hasta junio del 2026, con más de 12 millones de copias en circulación.

Por otro lado, “Chainsaw Man” terminó su serialización este 2026 tras ocho años de publicación. Es decir, Fujimoto ya le puso punto final a su historia.

La portada del Volumen 1 del manga "Dan Da Dan", la exitosa y caótica obra escrita e ilustrada por el autor Yukinobu Tatsu (Foto: Shūeisha / Viz Media)

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