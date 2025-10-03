CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Ambientada a mediados de los 90, “Steve” es una película dramática de Netflix que reinterpreta “Shy”, el éxito en ventas del Sunday Times escrito por Max Porter. La cinta dirigida por Tim Mielants y escrita por Max Porter narra un día decisivo en la vida del director (Cillian Murphy) de un centro de reinserción para jóvenes. Mientras lucha por salvar a Stanton Wood, también debe lidiar con sus propios problemas de salud mental. En tanto, Shy (Jay Lycurgo), un adolescente conflictivo intenta controlar sus impulsos autodestructivos y violentos.

El largometraje producido por Alan Moloney y Cillian Murphy empieza con Steve recibiendo al equipo de grabación que prepara un segmento documental sobre Stanton Wood, una escuela ficticia de Reino Unido financiada por el gobierno y ubicada en una caótica mansión privada. El equipo entrevista a cada uno de los jóvenes que está en ese lugar y al personal que se encarga de cuidarlos.

Los documentalistas registran los momentos más vulnerables de los estudiantes y el personal, que se esfuerza por ayudar a los jóvenes problemáticos. Steve intenta guiar a cada uno, pero las situaciones a las que se enfrenta a veces lo superan. Por ejemplo, el inminente cierre de Stanton Wood.

Shy (Jay Lycurgo) le recuerda a Steve (Cillian Murphy) sobre el documental al inicio de la película dramática "Steve" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “STEVE”?

En tanto, Shy, un joven que está en ese lugar porque hirió accidentalmente a un niño pequeño y apuñaló a su padrastro, Ian, en el dedo, es rechazado por su familia. Su madre está cansada de lo que él representa para su vida y decide alejarse de su hijo. La noticia desconsuela a Shy, quien se niega a compartir su dolor.

La psicóloga de la institución y Steve intentan hablar con él, pero no consiguen mucho. Tras un día oscuro, Shy decide terminar con su vida. Planea utilizar la mochila llena de piedras, que reunió por su afición a la geología y que llamó la atención de los documentalistas, para ahogarse en el lago.

El cierre de la escuela es algo con lo que Steve no puede lidiar, lo intenta, pero no lo consigue. Busca una salida para no desamparar a los jóvenes problemáticos de la misma forma que lo hizo su familia y la sociedad. A diferencia del resto, él no los ve como causas perdidas, se preocupa por ellos y su futuro.

Por eso, el cierre de Stanton Wood le afecta tanto. El alcohol y analgésicos ya no son suficientes para controlarse, así que vuelve a recurrir a los opioides. Sin embargo, eso no evita que note la ausencia de Shy e intuya lo que podría estar sucediendo.

Amanda (Tracey Ullman) y Steve (Cillian Murphy) lamentan el cierre de Stanton Wood en la película dramática de Tim Mielants (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “STEVE”?

Durante su guardia nocturna, Steve tiene otra crisis y la presión por salvar la escuela se vuelve insoportable. Esto sumado a los comentarios de Jenny (Emily Watson) sobre las acciones negligentes del personal, atormentan al director. Amanda (Tracey Ullman) llega para pedirle que enfrente su problema y la culpa que siente por el accidente que causó y por el cierre de la institución.

“[Stanton Wood] se suponía que iba a ser un centro de excelencia. Pero tras numerosos recortes presupuestarios, está en suspenso y seguimos adelante con dificultad, en un estado de crisis permanente. Y Steve se siente mal, y no debería. Y lo entiendo, porque me siento mal, y no debería. Pero creo que por eso trabajamos, porque ambos estamos realmente atrapados en este lugar, para bien o para mal. Y casi siempre es peor”, expresa Amanda en el documental.

¿Qué pasó con Shy y Steve?

Aunque no se muestra en pantalla, al parecer Steve llega a tiempo para salvar a Shy, quien regresa a Stanton Wood para lanzar piedras a la ventana. El resto de los estudiantes lo reciben con alegría y de una manera peculiar. Steve y Amanda también se suman al abrazo.

Al volver a casa, Steve saluda a su esposa e hija, y luego de prepara para descansar. Sin embargo, se dirige al ático con una botella de licor. ¿Significa que se ha dado por vencido? ¿Qué ya no tiene un propósito para seguir adelante? La escuela era su motivación y al parecer no tiene salvación.

La película termina con una grabación de Steve detallando todo lo hermoso que ve en cada uno de los estudiantes que intenta salvar.

Steve (Cillian Murphy) salva a Shy al final de la película dramática basada en la novela de Max Porter (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “STEVE”?

“Steve” está disponible en Netflix desde el 3 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

