CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Monstruo: La historia de Ed Gein” (“Monster: The Ed Gein Story” en su idioma original), la tercera temporada de la serie antológica creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, relata la historia de Edward Theodore Gein, conocido como el Carnicero de Plainfield, un asesino serial, saqueador de tumbas, psicópata que impulsado por el aislamiento, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre cometió perversos crímenes y que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.

Los primeros episodios muestran cómo un hombre corriente de Plainfield (Wisconsin) se convirtió en la figura más siniestra de la historia. Principalmente, la enfermiza relación que Ed Gein (Charlie Hunnam) tenía con su madre Augusta (Laurie Metcalf), una mujer extremadamente religiosa que lo sometía a sus órdenes y lo presionaba para que no siguiera los pasos de su padre. Debido a esto, Henry Edward Gein intenta marcharse de la granja, pero termina muerto a manos de su hermano menor.

Para ocultar su primer crimen, el protagonista de “Monster: The Ed Gein Story”, inicia un incendio. La muerte de Henry deja devastada a Augusta, quien sufre un derrame cerebral y al poco tiempo fallece. Cuando se queda completamente solo, Ed empieza a escuchar la voz de su madre que le revela que existe una forma de traerla de vuelta: desenterrar su cuerpo. Al no conseguirlo, se lleva otro cadáver y lo viste como Augusta.

En la serie antológica "Monster: The Ed Gein Story", Ed (Charlie Hunnam) asesinó a su hermano mayor Henry (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

Adeline Watkins (Suzanna Son), vecina e interés romántico de Ed que también siente una extraña fascinación por la muerte, es la encargada de mostrarle a Gein las perturbadoras imágenes de los campos de concentración nazi, además le regala un cómic basado en la historia de Ilse Koch (Vicky Krieps), la criminal de guerra conocida como la Perra de Buchenwald, quien se convierte en una especie de heroína para él y su inspiración.

Después de exhumar su primer cuerpo, Ed Gein no se detiene. Consigue más y empieza a fabricar distintos artefactos con piel humana y restos óseos. También elabora máscaras y trajes de piel humana que utiliza para adoptar distintas personalidades. Su siguiente víctima es Mary Hogan, una mujer que trabaja en la taberna local y a la que asesinó porque le recordaba a su madre.

Más tarde, secuestró a la niñera Evelyn (Addison Rae) por supuestamente arrebatarle el trabajo que Adeline le consiguió, aunque en realidad, fue él quien excedió los límites cuando llevó a los niños que cuidaba a su casa de horrores. Adeline también llegó a esa casa, pero tras la aterradora primera impresión, volvió para tomar fotografías.

“Monstruo: La historia de Ed Gein” también muestra la gran influencia que tuvo el Carnicero de Plainfield en el cine de horror. Por eso, en paralelo relata la historia de cómo Alfred Hitchcock (Tom Hollander) trabajó en su clásico de terror, “Psicosis”, y lo que significó para el actor que dio vida a Norman Bates, Anthony Perkins.

Asimismo, presenta a Tobe Hooper (Will Brill), quien trabaja en una película llamada “La Matanza de Texas” y el detrás de cámaras de “El Silencio de los inocentes”.

Bernice Worden (Lesley Manville) fue la última víctima del Carnicero de Plainfield en la serie antológica "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

¿Cómo fue capturado Ed Gein?

Luego de iniciar un breve romance con Bernice Worden (Lesley Manville), la dueña de una ferretería local, Ed acepta mudarse con ella, pero cuando vuelve a casa la voz de su madre lo atormenta y lo lleva a asesinar a la mujer. El hijo de la víctima denuncia la desaparición y gracias a una pista, la policía llega a la granja de Gein y descubren su casa de los horrores.

En los interrogatorios, Ed admite que robó cuerpos del cementerio, pero asegura que no recuerda asesinar a mujeres. Incluso, pasa la prueba del polígrafo. Debido a su estado mental, el juez determina que sea enviado a un centro psiquiátrico, donde continúa escuchando voces y teniendo alucinaciones.

Durante su encierro, Ed consigue máquinas de radio para comunicarse con algunas personas que admira: la criminal de guerra Ilse Koch y luego con Christine Jorgensen (Alanna Darby), la primera persona ampliamente conocida en someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Estados Unidos. Esta última señala que Ed no es transgénero, sino ginefílico: un hombre que se siente tan excitado por el cuerpo femenino que desea estar dentro de él.

Sin embargo, en su siguiente conversación con su psiquiatra se revela que todas esas conversaciones solo estaban en la cabeza de Ed Gein, ya que la radio estaba desconectada. El médico también le informa que padece esquizofrenia, lo que le permite a Ed finalmente explicar las voces en su cabeza y sus alucinaciones.

¿Adeline es real?

Cuando los crímenes de Ed Gein salen a la luz, Adeline declara ante la prensa que solo era conocida de Ed y niega una relación amorosa. Sin embargo, cuando el final del asesino está cerca, lo visita en el hospital psiquiátrico. Pero ¿esto es real o también fue una alucinación de Gein?

De acuerdo con Tudum, Adeline está basada en una residente real de Plainfield, Wisconsin, pero hay poca información sobre ella. “Lo que sí sabemos es que al principio habló de que eran pareja y que iban a casarse”, indicó Brennan. “Y luego dijo: ‘No, me lo he inventado todo’”. Brennan agregó: “Para mí, ella es real”.

No obstante, Hunnam piensa diferente. “Mi interpretación fue que ella es, en gran parte, una fantasía de Ed. Él encuentra, ya sea en la realidad o en su mente, una especie de alma gemela en Adeline, alguien con quien puede identificarse y comprender sus impulsos e instintos primarios”.

¿Qué pasó con Ed Gein al final?

“Monstruo: La historia de Ed Gein” muestra que en los años que lleva encerrado, Ed ha recibido cartas y regalos de admiradores, desde personas con gustos peculiares hasta otros asesinos seriales que admiran su trabajo. Uno de ellos es Richard Speck, quien en una de sus cartas le cuenta que también tiene una seguidor, Ted Bundy.

Luego de que se entera de que tiene cáncer pulmonar y le queda poco tiempo, Ed tiene una visión con los muchos asesinos a los que inspiró. “Para mí, es la parte más desafiante de la serie en cuanto al tono, ya que no le horroriza”, explicó Brennan a Netflix. “En cierto modo, le encanta haber dejado huella”.

La serie termina con una escena de Ed sentado junto a Augusta, quien dice la frase que perseguía a Gein: “Solo una madre podría amarte”.

La serie antológica "Monster: The Ed Gein Story" termina con una escena de Ed Gein (Charlie Hunnam) y su madre Augusta (Laurie Metcalf) (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

“Monster: The Ed Gein Story” está disponible en Netflix desde el 3 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva temporada de la serie antológica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí