La película “The Conjuring: Last Rites” (en Latinoamérica: “El conjuro 4: Últimos ritos” y en España: “Expediente Warren: El último rito“) es la última entrega de la exitosa saga ”El conjuro", por lo que su lanzamiento en cines ha llamado la atención de miles de fans del terror alrededor del mundo. Así, tras verla, quizá te gustaría repasar cada uno de los hechos que se llevaron a cabo en su desenlace. Por eso, en esta nota, te traigo su final explicado. A continuación, ¡habemus SPOILERS !

Vale precisar que, bajo la dirección de Michael Chaves, la cinta nos presenta la despedida de la icónica pareja de demonólogos conformada por Lorraine (Vera Farmiga) y Ed Warren (Patrick Wilson).

Y es que la producción nos sumerge en la historia de un espejo antiguo que conecta directamente con los Warren.

Resulta que, en un flashback a los años 60’s, vemos a los jóvenes protagonistas enfrentándose por primera vez a este objeto maldito durante el embarazo de Judy, lo que provoca un parto prematuro que casi le cuesta la vida a la hija de los Warren.

Eventualmente, dos décadas después, Judy Warren ha crecido y se ha convertido en una joven adulta con habilidades psíquicas heredadas de su madre.

Y si bien ella prefiere mantenerse alejada del mundo sobrenatural de sus papás, se ve forzada a enfrentar su destino cuando el demonio del espejo regresa para atormentarla.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El Conjuro 4: Últimos Ritos”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE CONJURING: LAST RITES”?

Hacia el final de la película de terror, Judy une fuerzas con Lorraine y Ed para romper el espejo maldito... desterrando al ente que había perseguido a su familia durante décadas y, a su vez, liberando a los Smurl de su tormento.

Tras la confrontación, Ed le entrega las llaves de su museo a Tony, simbolizando que la nueva generación continuará el legado de los Warren.

Más tarde, la producción nos traslada a la boda de Judy y Tony, donde se reúnen varios personajes de las cintas anteriores, incluyendo: Carolyn Perron, Janet Hodgson y David Glatzel.

Además, Lorraine tiene una visión del futuro, en la que se ve a ella y a Ed como abuelos, disfrutando de una vejez tranquila después de años dedicados a combatir el mal.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE CONJURING: LAST RITES”?

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” concluye revelando que Ed Warren falleció en el 2006, a los 79 años, tras sufrir un derrame cerebral; mientras que Lorraine murió en el 2019, a los 92 años.

Y, durante los créditos finales, se incluye material de archivo de la pareja, mostrando entrevistas y momentos de sus verdaderas investigaciones.

Cabe resaltar que este desenlace no cierra completamente las puertas del universo cinematográfico de “El conjuro”, ya que la franquicia podría continuar explorando las investigaciones de la nueva generación... con Judy y Tony a la cabeza.

Sea como sea, esta se presenta como una conclusión satisfactoria de la historia de Ed y Lorraine, demostrando que el mayor horror de la pareja no eran los demonios que enfrentaron, sino la posibilidad de perder a quienes más amaban en el mundo: su hija.

"The Conjuring: Last Rites" es la película del director Michael Chaves con la que se cierra la historia de Ed y Lorraine Warren en el universo "El conjuro" (Foto: Warner Bros. Pictures)

