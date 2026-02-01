Febrero del 2026 se presenta como un mes intenso para los fans del anime en Crunchyroll. Y es que la popular plataforma de streaming se mantiene fiel a su compromiso con la audiencia de emitir los nuevos episodios de las series más populares del momento: desde la encantadora segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”... hasta la brutal tercera entrega de “Jujutsu Kaisen”. ¿Te gustaría tener acceso al calendario? Entonces, esta nota es para ti. ¡Prepárate para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que el catálogo del servicio de streaming incluye producciones que abarcan todos los géneros, tales como la fantasía reflexiva, la acción sobrenatural, el thriller de ciencia ficción y el drama íntimo.

Por lo tanto, ¡hay animes para todos los gustos!

CALENDARIO DE CRUNCHYROLL EN FEBRERO DEL 2026

1. La temporada 2 de " Hell’s Paradise"

Episodios: 4-7

4-7 Fechas de estreno: domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero

La segunda temporada de “Hell’s Paradise” continúa su curso durante todo febrero, periodo en el que Gabimaru y sus compañeros se adentran más profundo en los peligros de Shinsenkyo.

Como sabemos, la serie producida por MAPPA explora la isla maldita donde criminales y verdugos deben enfrentarse a los monstruosos Tensen.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.​​

2. La temporada final de " Golden Kamuy"

Episodios: 5-8

5-8 Fecha de estreno: lunes 2, 9, 16 y 23 de febrero

La quinta y última temporada de “Golden Kamuy” continúa con episodios cruciales que presentan información clave sobre el misterio del oro y los destinos entrelazados de los múltiples grupos que compiten por el tesoro.

La entrega final avanza hacia su conclusión con la saga de Sugimoto y Asirpa en su carrera por descifrar los tatuajes que revelan la ubicación del oro ainu.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.​​

3. " Oshi no Ko" - Temporada 3

Episodios: 4-7

4-7 Fechas de estreno: miércoles 4, 11, 18 y 25 de febrero

La tercera temporada de “Oshi no Ko” trae consigo nuevos episodios en los que Ruby toma el centro del escenario.

En esta entrega, la producción de Doga Kobo promete elevar las apuestas emocionales con el capítulo más oscuro de la franquicia, mientras los secretos de la industria del entretenimiento continúan revelándose.

​¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.​​

4. " Sentenced to Be a Hero "

Episodios: 5-8

5-8 Fechas de estreno: jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero

El anime de fantasía oscura “Sentenced to Be a Hero” también presenta cuatro episodios durante febrero.

Los capítulos continúan desarrollando su premisa única donde los héroes son—en realidad—criminales sentenciados a cumplir misiones peligrosas como forma de castigo.

​¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.​

5. La temporada 3 de “Jujutsu Kaisen "

Episodios: 6-8

6-8 Fechas de estreno: jueves 5, 12 y 26 de febrero

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” trae más episodios del brutal arco “Culling Game” durante febrero.

Estos capítulos elevan las apuestas mientras Yuji enfrenta las consecuencias de sus decisiones, intensificando el conflicto en esta adaptación del manga de Gege Akutami.

El 19 de febrero se emitirá un episodio especial recopilatorio, no un capítulo nuevo.

​¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.​

6. " Frieren: Beyond Journey’s End" - Temporada 2

Episodios: 4-7

4-7 Fechas de estreno: viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero

“Frieren: Beyond Journey’s End” también ofrece cuatro episodios durante febrero, los cuales mantienen la animación impresionante y la narrativa emotiva que la convirtieron en un fenómeno.

Esta vez, Frieren emprende un nuevo viaje con un deseo renovado de comprender mejor a la humanidad.

​¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.​

7. " Fate/strange Fake "

Episodios: 6-9

6-9 Fechas de estreno: sábado 7, 14, 21 y 28 de febrero

La serie “Fate/strange Fake” de A-1 Pictures continúa su compleja narrativa ambientada años después de la Quinta Guerra del Santo Grial en Japón.

Febrero cierra con nuevos giros mientras Maestros y Sirvientes luchan por el artefacto omnipotente que otorga deseos.

​​¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.​

8. “ Journal with Witch "

Episodios: 6-9

6-9 Fechas de estreno: sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero

Finalmente, “Journal With Witch” continúa con su emotiva historia, la cual sigue a la novelista Makio Koudai y su sobrina adolescente Asa.

Cabe resaltar que este anime se caracteriza por explorar temas como el duelo, el perdón y la construcción de relaciones familiares.

​​¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.​

