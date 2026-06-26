Aunque no se compara con series como “Jujutsu Kaisen” o “Solo Leveling”, “Classroom of the Elite” (“Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e” en su idioma original) es un anime exitoso que destaca por su premisa psicológica, las tensas batallas de inteligencia y su enigmático protagonista, Kiyotaka Ayanokōji. De hecho, la obra original, una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Shōgo Kinugasa, también es un éxito de ventas y ha llegado a superar a franquicias consolidadas como “Re:Zero”.

La serie, que sigue a Kiyotaka Ayanokoji, un estudiante aparentemente reservado que ingresa a una prestigiosa y peculiar escuela financiada por el gobierno japonés, diseñada para formar a los futuros líderes del país, tuvo una pausa de cinco años después de su primera temporada. Pero el estudio Lerche retomó el proyecto en 2022 y cada dos años lanza una nueva entrega.

De hecho, la cuarta temporada de “Classroom of the Elite”, titulada “Second Year”, se emitió entre el 1 de abril y el 15 de julio de 2026. En los nuevos episodios, Ayanokoji y los demás vuelven a empezar desde la Clase D, y con el inicio del nuevo curso escolar, la academia presenta una aplicación llamada OAA, que muestra las habilidades de cada alumno en formato numérico. Entonces, ¿habrá temporada 5 de este anime?

Ayanokoji logró evadir el elaborado plan de expulsión que el director interino Tsukishiro al final de la cuarta temporada de "Classroom of the Elite" (Foto: Lerche)

“CLASSROOM OF THE ELITE” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Los fans que temían una nueva larga pausa del anime pueden estar tranquilos, ya que la productora Kadokawa y la plataforma Crunchyroll confirmaron la producción de la nueva entrega de “Classroom of the Elite” inmediatamente después de la emisión del episodio final de la cuarta temporada.

Debido a que la cuarta entrega de concluye la adaptación de la primera mitad del segundo año de Ayanokoji y sus compañeros, y presenta a un nuevo grupo de rivales con los que la clase debe lidiar para alcanzar la cima, los nuevos capítulos continuarán adaptando la codiciada saga del “Segundo Año” (Year 2) de las novelas ligeras de Shōgo Kinugasa.

Después de los caóticos exámenes del primer semestre de segundo año, Ayanokōji y sus compañeros tendrán que lidiar con los retos, alianzas y las amenazas de expulsión que se presentarán en el siguiente periodo escolar.

El material original, también revela que el astuto estudiante de primer año, quien ha estado manipulando eventos en secreto, será el objetivo principal de Ayanokoji. Por lo pronto, no se conocen más detalles de la próxima entrega.

La quinta temporada de "Classroom of the Elite" aún no tiene fecha de estreno, pero se estima que llegue en algún momento del 2028 (Foto: Lerche)

¿Cuándo se estrenará la temporada 5 de “Classroom of the Elite”?

La quinta temporada de “Classroom of the Elite” aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero considerando el ritmo de lanzamiento de las últimas entregas, se puede estimar que los nuevos episodios podrían estrenarse en el 2028.

Temporada 1 (12 de julio de 2017 - 27 de septiembre de 2017)

Temporada 2 (4 de julio de 2022 - 26 de septiembre de 2022)

Temporada 3 (3 de enero de 2024 - 27 de marzo de 2024)

Temporada 4 (1 de abril de 2026 - 24 de junio de 2026)

Temporada 5 (Por confirmar)

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