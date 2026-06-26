Sin duda, “One Piece” es el manga más vendido de la historia. La obra escrita e ilustrada por Eiichiro Oda que comenzó a publicarse en 1997 ha superado los 600 millones de copias impresas a nivel mundial. Se trata de un fenómeno histórico de la industria que incluso ha rivalizado directamente con “Superman”. No obstante, el mercado del manga varía drásticamente según la región. Mientras en Japón es el líder inducible con aproximadamente 450 millones de copias, en el mercado internacional ha vendido 150 millones de copias.

En Francia, las aventuras de Monkey D. Luffy para encontrar el legendario tesoro y convertirse en el Rey de los Piratas también son un fenómeno masivo y ha acumulado unas 50 millones de copias vendidas. Asimismo, en España también lidera históricamente las listas de ventas.

Sin embargo, en Estados Unidos, “One Piece” no ocupa el primer lugar en ventas históricas. Por lo tanto, no es una sorpresa que no aparezca en el ranking de novelas gráficas y mangas de The New York Times de junio de 2026.

Una de las escenas del capítulo 1165 del manga de "One Piece", que se publicó el 9 de noviembre de 2025 en la web de Manga Plus (Foto: Shueisha)

LA LISTA DE NOVELAS GRÁFICAS Y MANGAS MÁS VENDIDOS DE THE NEW YORK TIMES EN JUNIO DE 2026

La lista mensual de los libros más vendidos del New York Times incluye manga y novelas gráficas bajo la categoría Graphic Books and Manga. En junio de 2026 presenta las siguientes 15 posiciones en el mercado estadounidense:

1. Jujutsu Kaisen, Vol. 30 - Gege Akutami (VIZ Media).

2. Dungeon Crawler Carl, Vol. 1 - Matt Dinniman (Laurel Pursuit).

3. First Crush (The New Girl #2) - Cassandra Calin (Graphix).

4. Dawn On The Coast (The Baby-Sitters Club #19) - Ann M. Martin y Ellen T. Crenshaw (Graphix).

5. Big Jim Believes (Dog Man #14) - Dav Pilkey (Scholastic).

6. Captain Underpants: The First Epic Manga - Dav Pilkey (Scholastic).

7. Karen’s Surprise (Baby-Sitters Little Sister #9) - Ann M. Martin y Katy Farina (Graphix).

8. Witch Hat Atelier: Grimoire Edition 1 - Kamome Shirahama (Kodansha).

9. Kpop Demon Hunters: The Movie In Comics - Adaptación oficial (Random House Worlds).

10. Jujutsu Kaisen, Vol. 1 - Gege Akutami (VIZ Media).

11. Gachiakuta, Vol. 1 - Kei Urana (Kodansha).

12. Warriors: The Prophecies Begin - Erin Hunter y Dan Jolley (HarperAlley).

13. Jujutsu Kaisen, Vol. 29 - Gege Akutami (VIZ Media).

14. Invincible Compendium One - Robert Kirkman (Image Comics).

15. Invincible Compendium Two - Robert Kirkman (Image Comics)

En esta escena del manga "Jujutsu Kaisen", mientras Yuji agita su copa de vino mientras viste una bata, Megumi despierta luego de su pelea con Reggie Star (Foto: Shueisha)

Aunque en junio, “One Piece” no aparece en esta lista, la obra de Eiichirō Oda figuró por última vez en este ranking estadounidense en abril de 2026, logrando la quinta posición gracias al estreno de su Volumen 111. Y antes de eso, se ubicó en el décimo lugar en diciembre de 2025 con el tomo 110.

El primer lugar de este ranking lo ocupa “Jujutsu Kaisen”, que ha mantenido una trayectoria de ventas muy consistente. De hecho, aparece tres veces en la lista con distintos volúmenes del manga. De hecho, la versión en inglés del volumen 29, publicada en febrero de 2026, permaneció cuatro semanas consecutivas en la lista de los más vendidos.

Otros mangas que también aparecen en el ranking de novelas gráficas y mangas de The New York Times de junio de 2026 son “Gachiakuta”, que mantuvo una presencia constante en la lista desde febrero de 2026, y “Witch Hat Atelier”, que ocupa el octavo puesto de esta lista.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí