Si eres de los fans que reservan cada domingo para ver “One Piece” de manera casi religiosa, hay una pausa en la emisión del anime que debes conocer con tiempo. Y es que el siguiente capítulo de la producción no llegará a Crunchyroll el próximo 5 de julio del 2026, tal como muchos lo esperaban, sino después. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí te cuento realmente cuándo sale el episodio 1169, por qué la fecha sufrió un cambio y qué es lo que llega en su lugar. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que “One Piece” es, desde hace décadas, uno de los animes con mayor seguimiento semanal del mundo.

En ese sentido, su emisión original en Fuji TV suele protagonizar la conversación en redes sociales, y su ‘simulcast’ en Crunchyroll lo convierte en cita obligatoria para millones de seguidores fuera de Japón.

Entonces, con más de mil episodios en el haber de la serie, cada nuevo capítulo suma expectativa, y cualquier variación en el calendario genera preguntas válidas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1169 DE “ONE PIECE”?

De acuerdo con la programación oficial de Fuji TV, el episodio 1169 de “One Piece” se emitirá el domingo 12 de julio del 2026 a las 11:15 p.m. (JST) en territorito japonés.

Por lo tanto, se espera su llegada a Crunchyroll el mismo día en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

¿QUÉ PASA EL DOMINGO 5 DE JULIO Y POR QUÉ ES CLAVE PARA LA FRANQUICIA “ONE PIECE”?

El domingo 5 de julio del 2026, en el horario habitual del anime, Fuji TV emitirá un especial de una sola noche titulado “ONE PIECE HEROINES”.

A nivel internacional, la producción se podrá ver en Netflix y está dedicada a las heroínas del universo creado por Eiichirō Oda.

Así, representa una pausa temática antes de retomar la historia principal con el episodio 1169.

¿DÓNDE VER “ONE PIECE”?

Tal como mencioné previamente, Crunchyroll es la plataforma oficial donde los fans de habla hispana pueden seguir el anime semana a semana.

Por ende, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En el anime "One Piece", Saint Figarland Shamrock es el hermano gemelo de Shanks "El Pelirrojo" (Foto: Toei Animation)

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