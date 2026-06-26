El anime “One Piece” sigue avanzando dentro del arco de Elbaph, uno de los tramos más esperados por los fans de la franquicia creada por Eiichiro Oda, y esta semana llega un nuevo capítulo cargado de revelaciones sobre el pasado de los gigantes. Así, si eres de los que organiza su domingo alrededor de este lanzamiento semanal, aquí te cuento cuándo y a qué hora se estrena el episodio 1168 de la producción, cómo verlo y qué podemos esperar de su trama. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el capítulo llega luego de que se confirmara que Harald y Loki tienen rastros de sangre de los Gigantes Ancestrales, además de profundizar en el pasado de Hajrudin y en la discriminación que vivió por su origen mixto.

Ahora veremos a Franky encontrando un mural antiguo en Elbaph, lo que sugiere que nos enfocaremos en la historia milenaria de la isla y en las llamadas “Escrituras Sagradas”.

Asimismo, se podría avanzar en la trama de Shamrock, el comandante de los Caballeros de Dios, y en la tensa situación que mantiene con Loki tras los eventos recientes.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 1168 de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1168 DE “ONE PIECE”?

El capítulo, titulado “Ancient History - The Harley Passed Down by Elbaph” (en español: “Historia Antigua: el Harley transmitido por Elbaph”), se estrena el domingo 28 de junio del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1168 DE “ONE PIECE”?

En Japón, la emisión del episodio 1168 de “One Piece” está prevista para las 11:15 p.m. en el horario local, a través de Fuji TV.

Para el público internacional, el capítulo estará disponible ese mismo domingo en Crunchyroll, siguiendo la programación establecida por regiones.

Horario de estreno según países:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 28 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 28 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 28 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 28 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 28 de junio España 5:00 p.m. del domingo 28 de junio

Importante: en el caso de los subtítulos, la versión oficial suele habilitarse entre 30 y 45 minutos después de que el capítulo sale al aire, así que conviene contemplar ese margen si planeas verlo con subtítulos en tu idioma.

Por otro lado, es clave recordar que estos horarios son referenciales, ya que los estrenos en formato ‘simulcast’ pueden registrar una ligera demora antes de quedar visibles en el streaming.

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 1168 DE “ONE PIECE”?

El anime “One Piece” se puede seguir en Crunchyroll, plataforma que mantiene los derechos de transmisión simultánea en Latinoamérica, además de Norteamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda,

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 1168 sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Ripley es una giganta que aparece en el episodio 1168 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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