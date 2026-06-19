El arco de Elbaph del anime “One Piece” sigue subiendo su temperatura semana tras semana y esta vez le toca presentar a un personaje que los fans venían esperando con ansias. Y es que el episodio 1167 de la serie trae consigo la aparición oficial de Shamrock, una figura que promete cambiar el rumbo de todo lo que pasa en la isla de los gigantes. Así, si quieres saber exactamente cuándo y a qué hora podrás ver este importante capítulo en Crunchyroll, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que Shamrock (con la voz original de Kenjirō Tsuda) es el comandante de los Caballeros de Dios, el equipo de élite vinculado al Gobierno Mundial en este universo creado por Eiichirō Oda.

Además, el episodio 1167 lleva por título “Shamrock Appears - Commander of the Knights of God” (en español: “Aparece Shamrock, comandante de los Caballeros de Dios”), lo que sugiere que el foco está puesto en su relación jerárquica con este grupo.

Por otro lado, se exploraría el interés que ellos tienen por Loki (Yūichi Nakamura), el príncipe gigante que rechazó unirse a sus filas.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1167 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1167 del anime “One Piece” se estrena el domingo 21 de junio del 2026, respetando el ritmo de emisión semanal del arco de Elbaph.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1167 DE “ONE PIECE”?

La transmisión del capítulo en Japón está programada para las 11:15 p.m. (hora del país asiático) por Fuji TV.

Para el público internacional, el episodio se libera ese mismo domingo, a través de Crunchyroll, de acuerdo con el siguiente horario:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 21 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 21 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 21 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 21 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 21 de junio España 6:00 p.m. del domingo 21 de junio

Importante: los subtítulos oficiales se activan entre 30 y 45 minutos después del lanzamiento del capítulo, así que conviene considerar ese margen si piensas verlo con subtítulos en tu idioma.

Asimismo, recuerda que los horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden presentar una ligera demora antes de aparecer en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1167 DE “ONE PIECE”?

“One Piece” es un título del catálogo de Crunchyroll en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, el Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por lo tanto, si te encuentras en alguno de estos territorios y quieres disfrutar del episodio 1167 del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El atuendo de vikingo de Luffy, con casco con cuernos y capa de pelaje rojo, pertenece al Arco de Elbaph del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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