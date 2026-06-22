El anime “One Piece” no se detiene y la cuenta regresiva para su próximo capítulo ya empezó entre los fans. Y es que la adaptación del manga de Eiichiro Oda atraviesa uno de sus tramos más comentados en redes sociales, con revelaciones que están cambiando la forma en que se entiende el pasado de Elbaph. Así, si no te quieres perder el episodio 1168 de la serie, aquí te cuento de qué trata, qué lugar ocupa dentro del arco que se viene desarrollando desde abril del 2026 y cuándo llega a la plataforma Crunchyroll.

Vale precisar que el show televisivo retomó su transmisión este año con el desembarco de la tripulación de los Sombrero de Paja en la isla de los gigantes, un escenario que ha servido para profundizar en la historia de personajes como el príncipe Loki.

En este contexto, el capítulo 1167 mostró la exploración del castillo de Aurust por parte de Luffy, Zoro, Nami y Road, además del enfrentamiento entre Loki y Gunko en el inframundo.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1168 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1168 del anime “One Piece” se titula “Ancient History - The Harley Passed Down by Elbaph” (en español: “Historia Antigua: el Harley legado por Elbaph”).

Este se centra en Franky, quien encuentra un mural antiguo en la isla, y llega justo después de que se revelaran datos clave sobre el pasado del fallecido rey Harald y del propio Loki.

Lo cierto es que se confirmó que ambos personajes comparten sangre de la antigua estirpe de gigantes, información que explica su fuerza descomunal y que abre la puerta a que el mural hallado por Franky termine conectando con esa misma historia.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1168 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL EPISODIO 1168 DENTRO DEL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE”?

El capítulo corresponde al episodio 13 dentro del conteo interno del arco de Elbaph, que contempla 26 episodios del anime “One Piece” divididos en dos partes.

En ese sentido, se trataría del cierre de la primera parte, lo que sugiere un posible cambio de ritmo o un adelanto especial antes de que arranque la segunda mitad del arco.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1168 DE “ONE PIECE” EN CRUNCHYROLL?

El episodio 1168 de “One Piece” se estrena el domingo 28 de junio del 2026 en Japón.

Importante: a nivel internacional, los capítulos del arco de Elbaph llegan a Crunchyroll aproximadamente a las 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET).

Nami y Roronoa Zoro visten atuendos de inspiración vikinga en el episodio 1168 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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