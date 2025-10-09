Una explosión en el piso de quirófanos del hospital Grey Sloan Memorial al final de la anterior temporada ha dejado a los fans de “Grey’s Anatomy” con varias preguntas. ¿Qué pasó con Link (Chris Carmack) y Miranda Bailey (Chandra Wilson)? ¿Cuál será el destino de Ben (Jason George)? ¿Qué les depara a Teddy (Kim Raver) y Owen (Kevin McKidd)? ¿Qué sucederá con Meredith (Ellen Pompeo)? Las respuestas finalmente llegarán a partir del 9 de octubre de 2025. Entonces, ¿cuántos episodios tiene la temporada 22 del famoso drama médico de ABC?

En una entrevista con Parade, la showrunner Meg Marinis indicó: “Hay otros médicos en ese piso. Vimos que Bailey, Monica y Jules están en la pizarra. Pero con Link, somos ‘Grey’s Anatomy’, y siempre nos gusta torcer nuestra felicidad.”

Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Kim Raver, Caterina Scorsone, Camilla Luddington y Anthony Hill son algunos de los actores que retoman sus roles principales en la temporada 22 de “Grey’s Anatomy”. Por supuesto, Ellen Pompeo también está de regreso, pero con una participación limitada.

Richard Webber (James Pickens Jr.), Miranda (Chandra Wilson) y Meredith (Ellen Pompeo) lideran el elenco de la temporada 22 de "Grey’s Anatomy" (Foto: ABC)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”?

El primer episodio de la temporada 22 de “Grey’s Anatomy” se estrena el jueves 9 de octubre de 2025 en ABC a las 10 p. m. ET/PT en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo episodio.

La nueva temporada del longevo drama médico estará disponible en Hulu un día después de la emisión en ABC.

En Reino Unido e internacionalmente la temporada 22 de “Grey’s Anatomy” se estrenará a partir del viernes 10 de octubre en Disney+.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”?

La temporada 22 de “Grey’s Anatomy”, que cuenta con Shonda Rhimes, Meg Marinis, Betsy Beers, Ellen Pompeo y Debbie Allen como productores ejecutivos, tiene 18 capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”

Episodio 1: Only the Strong Survive: 9 de octubre de 2025

Episodio 2: We Built This City: 16 de octubre de 2025

Episodio 3: Between Two Lungs: 23 de octubre de 2025

Episodio 4: Goodbye Horses: 30 de octubre de 2025

Episodio 5: Sometimes I Feel Like a Motherless Child: 6 de noviembre de 2025

Episodio 6: 13 de noviembre de 2025

Episodio 7: 20 de noviembre de 2025

Episodio 8: por confirmar

TRÁILER DE LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”?

“Tras la catastrófica explosión en el hospital, el personal de Grey Sloan se esfuerza por salvar no solo la vida de sus pacientes, sino también la suya propia. Ante decisiones quirúrgicas imposibles y un caos emocional, luchan por preservar la vida en medio de la devastación.“, adelanta la sinopsis de “Only the Strong Survive” (22x01), primer episodio de la nueva temporada de “Grey’s Anatomy”.

Mientras que en el avance principal, los protagonistas lidian con las devastadoras consecuencias de una explosión en el hospital Grey Sloan Memorial. Mientras Meredith y Ben luchan por volver al interior para ayudar, Teddy (Kim Raver) y Catherine (Debbie Allen) evalúan los daños. Además, buscan a los desaparecidos, entre ellos Link y Bailey.

REPARTO DE LA TEMPORADA 22 DE “GREY’S ANATOMY”

Ellen Pompeo como Meredith Grey

Chandra Wilson como Miranda Bailey

James Pickens Jr. como Richard Webber

Kevin McKidd como Owen Hunt

Caterina Scorsone como Amelia Shepherd

Camilla Luddington como Jo Wilson

Jason George como Ben Warren

Kim Raver como Teddy Altman

Chris Carmack como Atticus “Link” Lincoln

Anthony Hill como Winston Ndugu

Alexis Floyd como Simone Griffith

Harry Shum Jr. como Benson “Blue” Kwan

Adelaide Kane como Jules Millin

Niko Terho como Lucas Adams

Debbie Allen como Catherine Fox

Scott Speedman como Nick Marsh

Jaicy Elliot como Taryn Helm

Floriana Lima como Nora Young

Trevor Jackson como Wes Bryant

Jade Pettyjohn

Curtis Edward Jackson

Meredith (Ellen Pompeo) y Jade Pettyjohn en la temporada 22 de "Grey’s Anatomy" (Foto: ABC)

Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) en la temporada 22 de "Grey’s Anatomy" (Foto: ABC)

