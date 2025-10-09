La octava entrega de “9-1-1” tuvo un cierre emotivo y cargado de tensión, así que los fanáticos de la serie de ABC esperan que el estreno de la novena temporada incluya momentos igual de emocionantes. Aunque no estamos listos para otra despedida trágica después del sacrificio del capitán Bobby Nash (Peter Krause), los avances no resultan muy alentadores. Entonces, ¿cuándo descubriremos lo que sigue para los protagonistas? ¿Cuándo se estrena cada episodio de la nueva entrega?
Bobby Nash se sacrificó heroicamente para salvar a Chimney, así que en las últimas escenas la Unidad 118 intentaba lidiar con el dolor de perder a un gran compañero. No obstante, tuvo que acudir a un colapso estructural masivo de un edificio de gran altura. Más tarde, Buck y Eddie deciden abandonar su idea de marcharse tras el discurso de Chimney.
Angela Bassett, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Jennifer Love Hewitt, Ryan Guzman son algunos de los actores que regresan en la novena temporada de “9-1-1”. A ellos se unen Corinne Massiah y Elijah M. Cooper con roles regulares.
¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”?
El primer episodio de la novena temporada de “9-1-1” se estrena el jueves 9 de octubre de 2025 en ABC a las 8 p. m. ET/PT en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo episodio.
La nueva temporada del drama policial estará disponible en Hulu un día después de la emisión en ABC.
En Reino Unido e internacionalmente la novena temporada de “9-1-1” se estrenará a partir del viernes 10 de octubre en Disney+.
¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”?
La novena temporada de “9-1-1”, que cuenta con Tim Minear, Ryan Murphy y Brad Falchuk como productores ejecutivos, tiene 18 capítulos.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”
- Episodio 1: Eat the Rich: 9 de octubre de 2025
- Episodio 2: Spiraling: 16 de octubre de 2025
- Episodio 3: The Sky is Falling: 23 de octubre de 2025
- Episodio 4: Reentry: 30 de octubre de 2025
- Episodio 5: Día de los Muertos: 6 de noviembre de 2025
- Episodio 6: 13 de noviembre de 2025
- Episodio 7: 20 de noviembre de 2025
- Episodio 8: por confirmar
TRÁILER DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”
¿QUÉ SUEDERÁ EN LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”?
“En honor al sacrificio de Bobby Nash, el 118 se une para inaugurar la estación de bomberos en su memoria. Mientras tanto, cuando un multimillonario gigante tecnológico se ve involucrado en una emergencia de vida o muerte, el equipo debe acudir en su ayuda”, adelanta la descripción de “Eat the Rich” (9x01), primer episodio de la nueva temporada de “9-1-1”.
Mientras que en uno de los avances, Athena (Angela Bassett) y Hen (Aisha Hinds) realizan un viaje al espacio exterior. Se trata de un regalo de agradecimiento por salvar a un excéntrico multimillonario. Además, objetos en llamas que se dirigen hacia la Tierra desde el espacio exterior.
REPARTO DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”
- Angela Bassett como Athena Grant
- Jennifer Love Hewitt como Maddie Han
- Oliver Stark como Evan Buckley
- Aisha Hinds como Henrietta Wilson
- Kenneth Choi como Howard Han
- Ryan Guzman como Edmundo Diaz
- Corinne Massiah como May Grant
- Gavin McHugh como Christopher Diaz
- Elijah M. Cooper como Harry Grant
- Anirudh Pisharody como Ravi Panikkar
- Tracie Thoms como Karen Wilson
- Debra Christofferson como Sue Blevins
- Chiquita Fuller como Linda Bates
- Mark Consuelos como Tripp Hauser
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí