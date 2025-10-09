La octava entrega de “9-1-1” tuvo un cierre emotivo y cargado de tensión, así que los fanáticos de la serie de ABC esperan que el estreno de la novena temporada incluya momentos igual de emocionantes. Aunque no estamos listos para otra despedida trágica después del sacrificio del capitán Bobby Nash (Peter Krause), los avances no resultan muy alentadores. Entonces, ¿cuándo descubriremos lo que sigue para los protagonistas? ¿Cuándo se estrena cada episodio de la nueva entrega?

Bobby Nash se sacrificó heroicamente para salvar a Chimney, así que en las últimas escenas la Unidad 118 intentaba lidiar con el dolor de perder a un gran compañero. No obstante, tuvo que acudir a un colapso estructural masivo de un edificio de gran altura. Más tarde, Buck y Eddie deciden abandonar su idea de marcharse tras el discurso de Chimney.

Angela Bassett, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Jennifer Love Hewitt, Ryan Guzman son algunos de los actores que regresan en la novena temporada de “9-1-1”. A ellos se unen Corinne Massiah y Elijah M. Cooper con roles regulares.

¿Qué pasará con el viaje al espacio de Athena Grant (Angela Bassett) en el estreno de la novena temporada de "9-1-1"? (Foto: ABC)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”?

El primer episodio de la novena temporada de “9-1-1” se estrena el jueves 9 de octubre de 2025 en ABC a las 8 p. m. ET/PT en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo episodio.

La nueva temporada del drama policial estará disponible en Hulu un día después de la emisión en ABC.

En Reino Unido e internacionalmente la novena temporada de “9-1-1” se estrenará a partir del viernes 10 de octubre en Disney+.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”?

La novena temporada de “9-1-1”, que cuenta con Tim Minear, Ryan Murphy y Brad Falchuk como productores ejecutivos, tiene 18 capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”

Episodio 1: Eat the Rich: 9 de octubre de 2025

Episodio 2: Spiraling: 16 de octubre de 2025

Episodio 3: The Sky is Falling: 23 de octubre de 2025

Episodio 4: Reentry: 30 de octubre de 2025

Episodio 5: Día de los Muertos: 6 de noviembre de 2025

Episodio 6: 13 de noviembre de 2025

Episodio 7: 20 de noviembre de 2025

Episodio 8: por confirmar

TRÁILER DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”

¿QUÉ SUEDERÁ EN LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”?

“En honor al sacrificio de Bobby Nash, el 118 se une para inaugurar la estación de bomberos en su memoria. Mientras tanto, cuando un multimillonario gigante tecnológico se ve involucrado en una emergencia de vida o muerte, el equipo debe acudir en su ayuda”, adelanta la descripción de “Eat the Rich” (9x01), primer episodio de la nueva temporada de “9-1-1”.

Mientras que en uno de los avances, Athena (Angela Bassett) y Hen (Aisha Hinds) realizan un viaje al espacio exterior. Se trata de un regalo de agradecimiento por salvar a un excéntrico multimillonario. Además, objetos en llamas que se dirigen hacia la Tierra desde el espacio exterior.

REPARTO DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”

Angela Bassett como Athena Grant

Jennifer Love Hewitt como Maddie Han

Oliver Stark como Evan Buckley

Aisha Hinds como Henrietta Wilson

Kenneth Choi como Howard Han

Ryan Guzman como Edmundo Diaz

Corinne Massiah como May Grant

Gavin McHugh como Christopher Diaz

Elijah M. Cooper como Harry Grant

Anirudh Pisharody como Ravi Panikkar

Tracie Thoms como Karen Wilson

Debra Christofferson como Sue Blevins

Chiquita Fuller como Linda Bates

Mark Consuelos como Tripp Hauser

Aisha Hinds, Oliver Stark, Ryan Guzman y Anirudh Pisharody retoman sus roles en la novena temporada de "9-1-1" (Foto: ABC)

