Lo que tanto temían los fanáticos de “9-1-1” sucedió en el episodio 15 de la octava temporada. Desde hace meses, surgieron rumores sobre la salida de uno de los protagonistas del drama policial de ABC creado por Ryan Murphy y Brad Falchuk, ya que salieron a la luz unas fotografías que indicaban que los personajes principales asistieron a un funeral. Entonces, ¿quién murió en “Lab Rats”? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo reaccionaron los fans? ¿Qué dijeron los actores y el showrunner?

El Capitán Bobby Nash, interpretado por Peter Krause, falleció en uno de los últimos capítulos de la octava temporada de la serie que sigue a un grupo de rescate de Los Ángeles que está dispuesto a atender cualquier emergencia. Por supuesto, la escena causó conmoción entre los espectadores, que recurrieron a las redes sociales para expresar su malestar.

“Esto me rompió el corazón. Estoy pensando ‘maldita sea, realmente están matando a un personaje importante’”, escribió una persona en X. “No, no vamos a estar bien...” y “Ellos pagarán mis facturas de terapia”, escribieron otros usuarios.

Robert "Bobby" Nash (Peter Krause) se despidió de Athena Grant-Nash (Angela Bassett) en el episodio 15 de la octava temporada de "9-1-1" (Foto: ABC) ×

¿CÓMO MURIÓ BOBBY NASH EN “9-1-1”?

En el episodio 15 de la octava temporada de “9-1-1”, Athena Grant-Nash (Angela Bassett) y Buck (Oliver Stark) lucharon para rescatar al resto de los 118 tras el incendio en el laboratorio biológico. Bobby murió después de ocultar que contrajo la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, también conocida como CCHF, y darle el único antídoto a Chimney (Kenneth Choi).

En los últimos minutos de “Lab Rats”, Bobby le da un emotivo discurso de despedida a Athena. Más tarde, ella, Chimney, Buck, Hen (Aisha Hinds), Maddie (Jennifer Love Hewitt) y el resto de los 118 lidian con el luto, mientras los médicos sacan el cuerpo de Bobby.

LA EXPLICACIÓN DEL SHOWRUNNER DE “9-1-1”

En conversación con Variety, el showrunner de “9-1-1”, Tim Minear, habló sobre la decisión de matar a Bobby. “Tuve que convencer a todos de esto”, señaló. “La cadena no me dijo: ‘Sí, deshazte de él, nos ahorrará dinero’. No fue nada parecido. Tuve que presentarlo a los más altos mandos y simplemente repasar toda la historia e intentar contagiarlos —qué curiosa elección de palabras, dada la trama— porque, al presentarlo, se podía entender, como escritor, cómo de repente el mundo entero se sentía más vivo. Se sentía más real porque esto había sucedido”.

Minear también explicó por qué tuvo que ser Bobby. “Bueno, creo que tenía que ser Bobby por muchas razones”, aseguró. “La primera es que tenía sentido. No parecía arbitrario, porque si analizamos el arco trágico de su personaje, sus inicios y cómo llegó a Los Ángeles en busca de redención, tiene un sentido trágico para su personaje que no tendría para ningún otro”.

Por su parte, Peter Krause, quien ha interpretado a Bobby desde la primera temporada de “9-1-1” dijo al medio antes mencionado: “He oído que muchos fans están consternados por esta pérdida, y con razón. Es una pérdida. Dicho esto, fue más que una decisión creativa audaz en una serie audaz. Bobby Nash fue creado con sacrificio y para esto. Los socorristas arriesgan sus vidas en el trabajo para que otros puedan ver otro día. Su historia los honra. En 9-1-1, saludamos a todos los hombres y mujeres increíbles que realizan estos trabajos peligrosos y se esfuerzan por mantenernos a salvo.”

El capitán Robert "Bobby" Nash (Peter Krause) murió al final del episodio 15 de la octava temporada de "9-1-1" (Foto: ABC) ×