Cuando un competidor corporativo se muda al otro lado de la calle, Charlie (Madelaine Petsch), la dueña de un taller mecánico exclusivamente femenino, está dispuesta a enfrentar a sus rivales aunque sean más fuertes en “Mantenimiento requerido” (“Maintenance Required” en su idioma original). Mientras lidia con ese problema, se desahoga con una amigo en línea, quien en realidad es un rival comercial en la vida real. ¿Cuándo se estrenará la película de Amazon Prime Video? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Dirigida por Lacey Uhlemeyer (“The Dancer”) a partir del guion de Uhlemeyer, Roo Berry y Erin Falconer, esta comedia romántica cuenta con un elenco conformado por Madelaine Petsch (“Riverdale”), Jacob Scipio (“Bad Boys: Ride or Die”), Madison Bailey (“Outer Banks”), Katy O’Brian (“Misión: Imposible—The Final Reckoning”), Inanna Sarkis (“Boo 2! A Madea Halloween”), Matteo Lane (“Upgraded”) y Jim Gaffigan (“The Jim Gaffigan Show”).

¿DE QUÉ TRATA “MANTENIMIENTO REQUERIDO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Maintenance Required”, “Charlie, dueña de un taller mecánico exclusivamente femenino, debe reevaluar su futuro cuando un ostentoso competidor se muda al frente. En busca de consuelo, recurre a un confidente anónimo en línea, sin imaginar que se está abriendo ante Beau, el mismísimo rival que amenaza su negocio. Mientras saltan las chispas tanto en el mundo virtual como en el real, la verdad amenaza con destruir todo.”

Madelaine Petsch asume el papel de Charlie, la dueña de un taller mecánico, en la comedia romántica "Mantenimiento requerido" (Foto: Amazon Prime Video)

Por lo que he visto en el tráiler, aunque Charlie está contenta con la relación que tiene con su amigo en línea, sus amigas insisten en que debe conocerlo. Cuando eso finalmente sucede, la protagonista se siente muy nerviosa, pero le entusiasma la idea de ver a la persona con la que tiene tanto en común. Lo que no sabe es que ya no conoce y que lo considera su enemigo.

¿CÓMO VER “MANTENIMIENTO REQUERIDO?

“Mantenimiento requerido” se estrenará el miércoles 8 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MAINTENANCE REQUIRED”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MANTENIMIENTO REQUERIDO”

Madelaine Petsch como Charlie

Jacob Scipio como Beau

Madison Bailey como Izzy

Katy O’Brian como Cam

Inanna Sarkis como Loal

Matteo Lane como Jordan

Rob Rausch

Jim Gaffigan como Mr. Miller

Julee Cerda como Liz Novak

Freddie Pearson como Joe

Luke Carroll como Sammy

Mimi Slinger como Jasmine

Laura Lakshmi como Shannon

Lorena Andrea como Nigella

Lewis Goody como Trev

Amrou Al-Kadhi como Bryant

Carrie Dimaculangan como Aleesha

Naomi J. Ogawa como Jenny

Tia Bannon como Kendra

Madelaine Petsch como Charlie, Madison Bailey como Izzy y Katy O'Brian como Cam en la comedia romántica "Mantenimiento requerido" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “MAINTENANCE REQUIRED”?

“Mantenimiento requerido”, que cuenta con Matt Luber, Lena Roklin y Matt Williams como productores, tiene una duración de 103 minutos, es decir, 1 hora y 43 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MANTENIMIENTO REQUERIDO”?

El rodaje de “Maintenance Required”, producida por las compañías Amazon MGM Studios, Future Artists Entertainment y Luber Roklin Entertainment, comenzó el 12 de septiembre de 2024 y finalizó después de dos días el 14 de septiembre.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí