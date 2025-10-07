Los Casillas están de regreso. Después del final de la novena temporada de “El señor de los cielos”, el 26 de junio de 2024, Telemundo anunció una serie derivada que sigue a la nueva generación que debe liderar el imperio criminal y enfrentarse a nuevas amenazas y traiciones para conservar el legado familiar. Se trata de “Dinastía Casillas”. Pero ¿cuándo se estrenará? ¿Cuántos episodios tendrá?

La serie escrita por Juan Camilo Ferrand y dirigida por Javier Fox Patrón, Mauricio Corredor y Laura Marco Lavilla cuenta con un elenco principal liderado por Iván Arana, María Fernanda Yepes, Isabella Castillo y Raúl Méndez. “Volver a dar vida a Ismael Casillas es un privilegio y un reto emocionante”, indicó Arana.

“Dinastía Casillas”, que inició su rodaje el 24 de junio de 2025, también cuenta con las actuaciones de Roberto Sosa, Robinson Díaz, Plutarco Haza, Ianis Guerrero, Karen Sandoval, David Palacio, Ximena González Rubio, Gonzalo Vega Jr., Ana González Bello, Alan Slim, Wendy de los Cobos, Carlos Corona, Leonardo Álvarez, Alejandro Aguilar, Christian Gnecco, Alexis Jauregui, Luciana Silveyra, Vanessa Acosta, David Ponce, Florencia Ríos, Ana Sofía Gatica, Jesusa Ochoa y Sandra Quiroz.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DINASTÍA CASILLAS”?

“Dinastía Casillas”, que cuenta con Juan Carlos Lazo, Ricardo Garfias y Alejandro Téllez como directores de fotografía, tiene 92 episodios, en los que Ismael y Diana harán hasta lo imposible por salvar el legado de Aurelio Casillas.

¿CÓMO VER “DINASTÍA CASILLAS”?

Para ver todos los episodios de “Dinastía Casillas”, que se estrena el 7 de octubre de 2025, debes conectarte a la señal en vivo de Telemundo en el horario indicado.

Después de su estreno televisivo, puedes ver los capítulos online a través de la web y la app oficial de la popular cadena televisiva.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DINASTÍA CASILLAS”?

Los capítulos de "Dinastía Casillas" llegan a Telemundo a partir de las 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT). Fuera de Estados Unidos, estos son horarios para ver el spin-off de “El señor de los cielos”:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del día siguiente de su emisión original

¿DE QUÉ TRATA “DINASTÍA CASILLAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Telemundo, “’Dinastía Casillas’ continúa cuando los Casillas enfrentan un implacable juego de poder y traición tras la desaparición de su patriarca, Aurelio. Al comienzo de esta nueva historia, Diana e Ismael Casillas emprenden una misión para liberar a Aurelio y a Rutila, cuando una serie de eventos inesperados los obliga a repensar sus estrategias y alianzas. Deben luchar por el control del cártel en un entorno donde enemigos acechan en cada esquina.

Con viejos fantasmas regresando y nuevos conflictos emergiendo, su camino los conduce a un enfrentamiento explosivo contra el cártel de El Gancho. Para ello, buscan el apoyo de Elizabeth, la exesposa del Chema, quien ve la oportunidad de abandonar su vida en Milán para volver al mundo del crimen, luchar por los territorios, ganar poder y finalmente aliarse con los Casillas. ¿Lograrán sobrevivir y reinventarse, o caerá su imperio?”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DINASTÍA CASILLAS”

Iván Arana como Ismael Casillas

Isabella Castillo como Diana Ahumada

María Fernanda Yepes como Elizabeth Cordero

Raúl Méndez como Víctor Casillas “Chacorta”

Roberto Sosa como General Cifuentes

Plutarco Haza como Dalvio Navarrete “El Ingeniero”

Robinson Díaz como Milton Jiménez “El Cabo”

Ianis Guerrero como Fabricio Hernández “El Gancho”

Karen Sandoval como Laura Salgado

David Palacio

Ximena González Rubio como Lucía Fernanda Estrada

Gonzalo Vega Jr. como Francisco Moreno

Ana González Bello como Eréndira Pabón

Alan Slim como Jaime Ernesto Rosales

Wendy de los Cobos como Aguasanta “Tata” Guerra

Carlos Corona como Rigoberto Alfaro

Leonardo Álvarez como Leonardo Venegas

Alejandro Aguilar como Agustín Marin “El Parcero”

Christian Gnecco

Alexis Jauregui como Isidro Casillas

Luciana Silveyra

Vanessa Acosta

David Ponce como José Manrique “Skinny”

Florencia Ríos

Ana Sofía Gatica

Jesusa Ochoa

Sandra Quiroz

María Fernanda Yepes, Iván Arana y Isabella Castillo son los protagonistas de "Dinastía Casillas”, el primer spin-off de “El señor de los cielos” (Foto: Telemundo)

