Aunque la octava temporada de “My Hero Academia”, también conocida como “Boku no Hīrō Akademia”, se estrenó el 4 de octubre de 2025, algunos fanáticos del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi se preguntan si la historia de Izuku Midoriya y sus amigos continuará en una octava entrega. ¿Hay más material original para adaptar? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Los nuevos episodios retoman los eventos de la anterior temporada, que terminó con All Might luchando contra All for One con un traje blindado, y con Himiko Toga sacrificándose para salvar la vida de Ochaco Uraraka.

Mientras que la temporada 8 de “My Hero Academia” adapta el resto del arco de la Guerra Final (capítulos 398-424 del manga de Kohei Horikoshi) y el arco del Epílogo (capítulos 425-430). Por lo tanto, mostrará el enfrentamiento entre Midoriya y Shigaraki, además de la lucha contra All for One.

Izuku Midoriya se enfrenta a Tomura Shigaraki en la última temporada del popular anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

“MY HERO ACADEMIA”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. La octava temporada de “My Hero Academia” fue anunciada como la última del popular anime producido por el estudio Bones. Aunque aún no se ha confirmado, la entrega final podría tener 11 episodios, al igual que la primera temporada.

Por lo tanto, la última temporada podría terminar el 13 de diciembre de 2025, así que los fans de las aventuras de Deku tendrán que empezar despedirse de este y el resto de personajes favoritos que los acompañaron por casi una década.

El manga de Kōhei Horikoshi concluyó en agosto de 2024, así que tampoco hay más material original que adaptar. No obstante, aún queda el spin-off “My Hero Academia: Vigilantes”, que se adaptó y estrenó en abril de 2025.

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “My Hero Academia: Vigilantes” sigue a “Koichi Haimawari, un estudiante aburrido que aspiraba a ser un héroe pero abandonó su sueño. Aunque el 80% de la población mundial tenga poderes sobrehumanos llamados Dones, pocos son elegidos para convertirse en héroes y proteger a las personas. ¡Todo cambia para Koichi cuando él y Pop☆Step son salvados por el vigilante Knuckleduster y son reclutados para convertirse en vigilantes!”

Aunque la primera temporada del spin-off de “My Hero Academia” terminó el 30 de junio de 2025, se ha confirmado una segunda entrega, que se estrenará en algún momento del 2026.

"My Hero Academia" terminará con la octava temporada del anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

El primer episodio de la octava y última temporada de “My Hero Academia” se estrenó el sábado 4 de octubre de 2025. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo del anime.

Crunchyroll transmitirá al nueva entrega en simultaneo en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

