“Saturday Night Live”, el legendario programa de NBC y Peacock que nos tiene acostumbrados a divertidos sketch, regresó con su temporada 51 el sábado 4 de octubre de 2025. El episodio de estreno de la nueva entrega contó con Bad Bunny como presentador de la noche. El artista puertorriqueño regresó al 30 Rockefeller Plaza que fue el invitado musical del final de la anterior temporada. Esta vez, la invitada musical fue Doja Cat.

Para cerrar el episodio de estreno de la temporada 51, Bad Bunny guió al elenco de SNL, Kenan Thompson, Andrew Dismukes, Sarah Sherman, Chloe Fineman, a través de una versión en inglés de su programa favorito de la infancia, “El Chavo del Ocho”.

Esta breve “adaptación” del programa de los años 70 creado y protagonizado por el fallecido Roberto Gómez Bolaños incluyó las clásicas bromas, la hilarante, y a veces absurda, dinámica entre los personajes e incluso las risas pregrabadas que acompañaban el show.

Mientras Bad Bunny asumió el rol de Quico, Marcello Hernandez se encargó de interpretar a El Chavo, Sarah Sherman, a La Chilindrina, Andrew Dismuke, a Don Ramón, Chloe Fineman, a Doña Florinda, Kenan Thompson, a el Señor Barriga (Mr. Stomach), y Jon Hamm, al Profesor Jirafales.

Bad Bunny es Quico y Andrew Dismuke es Don Ramón en la parodia del “El Chavo del 8” en la temporada 51 de “Saturday Night Live” (Foto: NBC)

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO SKETCH DE “SATURDAY NIGHT LIVE” - TEMPORADA 51 EPISODIO 1?

El último sketch del primer episodio de la temporada 51 de “Saturday Night Live” tiene una duración de cuatro minutos y empieza con la clásica presentación de los habitantes de la vecindad con la que iniciaba “El Chavo del Ocho”. Luego muestra uno de los momentos más recordados, Quico molestado al Don Ramón hasta que pierde la paciente.

Junto cuando Don Ramón amenaza con golpear a Quico aparecen El Chavo y La Chilindrina. El primero menciona: “Nunca pegues a tu enemigo”. Conmovido, Quico le dice que no es su enemigo, sino su amigo, así que El Chavo lo golpea varias veces. Lo que deriva en el llanto de Quico y su habitual grito de ayuda a su madre.

Sarah Sherman es La Chilindrina y Bad Bunny es Quico en la parodia del “El Chavo del 8” en la temporada 51 de “Saturday Night Live” (Foto: NBC)

El sketch de SNL incluye las escenas más memorables de “El Chavo del Ocho” y que eran parte de cada uno de los episodios: hacer perder la paciencia a Don Ramón, la agresión a Quico, las cachetadas de Doña Florinda a Don Ramón, lanzar pasteles al rostro de La Chilindrina en repetidas ocasiones.

Asimismo, la aparición del Señor Barriga cobrando la renta y Don Ramón escondiéndose para no pagarla. La escena termina con el Profesor Jirafales apareciendo con un ramo de flores para Doña Florinda y Quico interrumpiendo un beso de la pareja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí