La espera está por terminar: “Saturday Night Live” vuelve con su temporada 51 este fin de semana, marcando un nuevo capítulo en la historia del show de comedia más icónico de la televisión. Tras una temporada 50 cargada de momentos memorables, homenajes históricos y grandes sorpresas, el legendario programa de NBC y Peacock se prepara para seguir escribiendo su legado.

El estreno no podía tener mejores protagonistas. Bad Bunny regresa al 30 Rockefeller Plaza, esta vez como presentador de la noche, reafirmando su estatus como uno de los artistas más versátiles y carismáticos del momento.

A su lado estará Doja Cat, lista para hacer vibrar al público como la invitada musical. Juntos prometen un arranque explosivo que marcará el tono de una temporada llena de frescura, humor y cultura pop en estado puro.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 51 DE “SATURDAY NIGHT LIVE”?

La cita es este sábado 4 de octubre de 2025 y los horarios varían de acuerdo al país en el que te encuentres.

Estados Unidos (ET) : 11:30 p.m.

: 11:30 p.m. Estados Unidos (CT) : 10:30 p.m.

: 10:30 p.m. México (CDMX) : 9:30 p.m.

: 9:30 p.m. Perú : 10:30 p.m.

: 10:30 p.m. España (Madrid): 5:30 a.m. del domingo 5 de octubre

¿CÓMO VER EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 51 DE “SATURDAY NIGHT LIVE”?

Los nuevos episodios de “Saturday Night Live” estarán disponibles en vivo por NBC y también a través de Peacock, lo que te permite seguir el estreno desde la comodidad de tu casa sin necesidad de televisión tradicional.

En Estados Unidos, el plan estándar de Peacock Premium cuesta US$10,99 al mes (o US$109,99 al año) con publicidad, mientras que la versión sin anuncios, Premium Plus, sube a US$16,99 mensuales.

DETALLES QUE DEBES SABER DE LA TEMPORADA 51 DE “SATURDAY NIGHT LIVE”

El cierre de la temporada 50, en mayo pasado, dejó la vara muy alta. Scarlett Johansson condujo el episodio final junto a Bad Bunny como invitado musical, consolidando un año lleno de nostalgia, grandes nombres y la celebración del 50 aniversario con un especial en vivo de tres horas. Ahora, con energías renovadas y un público más expectante que nunca, la temporada 51 promete ser el comienzo de un nuevo ciclo dorado.

En cuanto al elenco, se sabe que habrá novedades. Aunque se despiden Devon Walker, James Longfellow y Emil Wakim, llegan cinco nuevos talentos para darle aire fresco al show: Ben Marshall, Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Kam Patterson y Veronika Slowikowska. Una mezcla de juventud, comedia digital y energía nueva que acompañará a los veteranos como Kenan Thompson, Chloe Fineman, Bowen Yang y muchos más.

El regreso de Bad Bunny como host es, sin duda, un acontecimiento especial. Tras su debut en la temporada 49 y su participación en el cierre de la temporada pasada, el puertorriqueño se ha convertido en una figura recurrente y muy querida por la audiencia del programa. Su capacidad de mezclar humor con presencia escénica lo convierte en la apuesta perfecta para encender el arranque de esta nueva etapa.

A su vez, la participación de Doja Cat como invitada musical promete una de las presentaciones más comentadas del año. La cantante y rapera, conocida por su estilo camaleónico y su capacidad para reinventarse, llega en el mejor momento de su carrera y seguramente dará de qué hablar con un show visual y sonoro que dejará huella en la temporada.

