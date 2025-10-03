Su nombre vuelve a estar en el centro de atención luego de días en los que lo único que se comentaba era su confirmación como la celebridad que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026 que se realizará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero. Bad Bunny está en uno de los mejores momentos de su carrera tras el término de su exitosa residencia en Puerto Rico llamada “No Me Quiero Ir de Aquí” con la que realizó 31 conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot. A esto se suma que el popular ‘Conejo malo’ será el primer artista invitado en la nueva temporada de ‘Saturday Night Live’, el popular show de NBC. Aquí los detalles de cuándo podrás verlo como presentador y quién es la invitada especial.

Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, ha recibido felicitaciones y críticas por la decisión de Jay-Z de ofrecerle el ‘Halftime show’ de la final del campeonato de la National Football League (NFL) en su edición LX; sin embargo, él continúa imparable y la promoción de su participación en el programa de televisión Saturday Night Live (SNL) ya está acaparando la atención.

“Hola, soy Bad Bunny y estaré presentando el inicio de temporada de Saturday Night Live esta semana”, se le escucha decir en el video promocional de la season 51 del popular programa.

En las imágenes también aparece la comediante Chloe Fineman quien le pregunta si está emocionado, a lo que él responde: “¿Sobre el Super Bowl? ¡Sí!”, pero rápidamente le refuta que la interrogante es por su participación en SNL esta semana. “Sí, eso también”, se le escucha decir con un tono cómico.

Bad Bunny interactúa con la comediante Chloe Fineman en la promoción de la temporada 51 de ‘Saturday Night Live’. (Foto: @SaturdayNightLive / YouTube)

El ‘Conejo malo’ no es novato apareciendo en este programa ya que desempeñó el doble papel de presentador y artista musical en octubre de 2023 y apareció en “SNL” como invitado musical en otras dos ocasiones, en 2021 y en mayo de este año.

¿Cuándo ver a Bad Bunny en Saturday Night Live?

El episodio, que se transmitirá el sábado, 4 de octubre, a las 11:30 p.m. por NBC y Peacock, marcará su segunda participación como presentador del icónico show neoyorquino.

Bad Bunny, Doja Cat y Chloe Fineman participan con entusiasmo y humor en la promoción de la nueva temporada de Saturday Night Live. (Foto: @SaturdayNightLive / YouTube)

¿Quién acompañará como invitada a Bad Bunny en Saturday Night Live?

En esta edición, Doja Cat, artista de “Say So” y “Paint the Town Red”, será la invitada musical, haciendo su debut en el programa. Además, se informó que el programa del 11 de octubre será presentado por Amy Poehler, exintegrante de SNL y el 18 de octubre la tarea recaerá en Sabrina Carpenter.

