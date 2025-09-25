Distintas celebridades han revelado ciertas anécdotas de las cuales se arrepienten totalmente de haberlas vivido. Quizás te preguntes: ¿cómo estos famosos, con tanto dinero que poseen, pueden lamentarse de una decisión que hicieron en el pasado? Aunque no lo creas, esta situación suele pasar, tal como el caso de Bad Bunny , quien aconsejó a sus fanáticos que no cometan su mismo error.

Esta confesión lo realizó durante un ‘live’ realizado en compañía de su colega Residente (René Pérez). Si bien se hablaron distintos temas, el cantante puertorriqueño aconsejó a las personas que no se realicen la colocación de carillas, un procedimiento estético que implica el desgaste del esmalte dental.

Como sabrás, las celebridades más reconocidas se realizan ciertos ‘retoques’ en cada parte de su cuerpo con el propósito de mostrar una mejor apariencia. Además, cuentan con el dinero suficiente para hacerlo. Sin embargo, no sería una felicidad total.

En el caso del ‘Conejo Malo’, está “arrepentido” totalmente de haberse realizado este arreglo en sus dientes, pues aseguró que, actualmente, su dentadura no es 100% real.

“Ese es el peor error que puede cometer un ser humano. Por más feo que tengas los dientes, no te los hagas. Yo me arrepiento todos los días de mi vida”, expresó.

A pesar de ello, Bad Bunny explicó que sí existe una posibilidad de enmendar su “error”, pero se trataría de una intervención que pondría en riesgo su vida. Por esa razón, recomienda cualquier otra opción estética, tal como el uso de brackets o blanqueamiento dental, pero no lo que él se hizo.

¿Cuáles son las desventajas de las carillas dentales?

Si bien este proceso mejora la estética de tus dientes y tienen una larga duración, también existen sus desventajas. Según el Centro Médico Cavanilles, estas son algunos puntos en contra en caso te animes a realizarte carillas dentales:

Es un proceso irreversible. Es decir, tus dientes necesitarán una carilla.

Experimentarás cierta sensibilidad al consumir alimentos o bebidas frías o calientes.

Posible fractura en las zonas de las carillas.

