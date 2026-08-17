¡El mundo del entretenimiento está de luto! Hayden Panettiere, la actriz estadounidense que millones recuerdan por interpretar a Claire Bennet en la serie “Heroes” y a Juliette Barnes en “Nashville”, murió de forma repentina a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur, generando una ola de mensajes de despedida entre colegas, fans y figuras públicas. Así, su lamentable partida llega en un año particularmente expuesto en medios, tras publicar el libro “This Is Me: A Reckoning”, donde habló con crudeza sobre su vida personal, sus problemas de salud mental y sus adicciones.

Vale precisar que la noticia fue confirmada por la propia familia de la intérprete, a través de un comunicado difundido por su representante y por ABC News.

De esta manera, eventualmente, distintos medios estadounidenses han ido sumando información entregada por las autoridades sobre lo ocurrido.

Ahora, el caso continúa bajo investigación del Departamento de Policía de Greenville junto con la Oficina del Forense del condado.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA MUERTE DE HAYDEN PANETTIERE?

Tal como explica Daily Mail, oficiales del Departamento de Policía de Greenville, acompañados de personal de emergencias, respondieron el domingo 16 de agosto del 2026, alrededor de las 1:50 p.m., a un reporte de una mujer inconsciente en un complejo de apartamentos de la ciudad.

Al llegar al lugar se le brindó asistencia médica, pero la persona, luego identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el sitio.

Cabe resaltar que, en una declaración citada por el referido medio, la Policía señaló que “la investigación preliminar no ha indicado señales de ‘foul play’ ni circunstancias sospechosas”. Es decir, hasta el momento, no han encontrado indicios de delito.

Además, las autoridades indicaron que fue una conocida de la actriz quien realizó la llamada al 911 y, mientras el caso permanezca bajo investigación, no se divulgarán más detalles.

¿DE QUÉ MURIÓ HAYDEN PANETTIERE?

Hasta la fecha, no se ha hecho pública la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere.

Por otro lado, medios de espectáculos como TMZ han publicado detalles adicionales sobre el operativo de emergencia, señalando que los primeros equipos acudieron tras un reporte de ‘cardiac arrest’ (paro cardiaco) y que se aplicaron maniobras de soporte vital cardiaco avanzado antes de declararla fallecida alrededor de las 2:30 p.m.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta información no constituye un diagnóstico oficial ni reemplaza los resultados de la autopsia y los análisis forenses que siguen pendientes.

¿QUÉ DIJO LA FAMILIA DE LA ACTRIZ?

Skip Panettiere, padre de la actriz, le confirmó la noticia a ABC News la noche del domingo mediante un comunicado difundido por su representante.

“Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inmensos a quienes la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, señala el texto.

Asimismo, la familia pidió respeto por su privacidad mientras procesa la pérdida y agradeció el apoyo de los fans.

Panettiere deja en la orfandad a su hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko.

¿POR QUÉ ES RECORDADA HAYDEN PANETTIERE?

La carrera de Hayden Panettiere quedó marcada por títulos que definieron a toda una generación de espectadores de cine y televisión.

Y es que, más allá de “Heroes” y “Nashville”, la actriz participó en la película “Scream 4”, en el clásico deportivo “Remember the Titans” y en la cinta juvenil “Ice Princess”, entre otros proyectos que consolidaron su imagen como estrella.

Panettiere también fue un rostro visible del activismo ambiental: trabajó como vocera de la Whaleman Foundation, encabezó acciones de protesta contra la caza de delfines en Taiji (Japón) y apareció en el documental ganador del Óscar “The Cove”, que denuncia esas prácticas.

Además, este 2026 había publicado el libro “This Is Me: A Reckoning”, un texto en el que habló sobre su etapa como niña estrella, su relación con la fama, la depresión posparto y su proceso de recuperación de adicciones.

Finalmente, es importante recordar la muerte de su hermano Jansen en el 2023, debido a cardiomegalia y complicaciones de la válvula aórtica, hecho que tuvo un impacto emocional muy fuerte en la intérprete.

QEPD, Hayden.

Hayden Panettiere era una actriz de Hollywood que logró construir una sólida trayectoria artística en la industria del entretenimiento desde una edad muy temprana (Foto: @haydenpanettiere / Instagram)

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