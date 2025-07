Todos los que somos fanáticos de la lucha libre, principalmente de la WWE, hemos crecido viendo y admirando a Hulk Hogan (marcado distancia de sus polémicas fuera del ring, claro está). Su energía parecía infinita y escuchar que murió a los 71 años nos golpea más fuerte de lo que suponíamos. No solo se fue un ícono del cuadrilátero, se fue una parte gigante de nuestra infancia, de esos domingos frente al televisor soñando con ser tan fuertes y valientes como él o de aquellas recordadas “guerra de los lunes por la noche”.

La noticia llegó temprano este jueves 24 de julio, casi como un susurro que rápidamente se transformó en una marea de tristeza colectiva. TMZ Sports fue el primer medio en confirmarlo: Hulk Hogan, el eterno gladiador rubio de la WWE, murió en su casa de Clearwater, Florida, a causa de un paro cardíaco. Médicos y servicios de emergencia del condado de Pinellas llegaron de inmediato, pero ya era demasiado tarde.

Apenas unas semanas atrás, su esposa Sky había salido a desmentir rumores que aseguraban que Hulk estaba en coma. Incluso dijo que su corazón estaba fuerte, que se recuperaba bien de una cirugía en el cuello. Nadie, ni siquiera los más cercanos, esperaban un desenlace tan repentino. Pero así de inesperada es la muerte… incluso para alguien que parecía invencible.

¿DE QUÉ MURIÓ HOLK HOGAN?

Todo ocurrió en la madrugada del jueves 24 de julio. Las autoridades reportaron una llamada de emergencia desde la residencia de Hogan. Varias patrullas y ambulancias llegaron al lugar. Según testigos, lo sacaron en camilla, sin signos visibles de respuesta. Poco después, se confirmó lo que nadie quería oír: el corazón de Terry Gene Bollea (su nombre real) había dejado de latir.

Lo más triste es que hace apenas unas semanas él mismo había compartido con algunos fans que estaba “tomando las cosas con calma”, recuperándose de una intervención médica. Tenía planes, proyectos, incluso nuevas apariciones públicas programadas. Nadie esperaba que este fuera su adiós definitivo.

De acuerdo con los primeros reportes de medios de comunicación en Estados Unidos, todo se debe a un paro cardiaco.

Hulk Hogan es reconocido como uno de los luchadores más importantes de la WWE (Foto: AFP)

MUCHO MÁS QUE MÚSCULOS Y BATALLAS

Si creciste en los ‘80 o ‘90, sabes perfectamente lo que Hulk Hogan significó para la lucha libre. Fue mucho más que un atleta: fue un fenómeno cultural. Antes de él, la WWE (entonces WWF) era un entretenimiento de nicho. Con Hogan en escena, todo cambió. Sus entradas triunfales, sus frases (“Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”), su carisma y más… convirtieron el wrestling en algo que querías ver en familia.

Fue el rostro de WrestleMania, el estandarte de la empresa durante décadas, y el primer verdadero superhéroe del cuadrilátero. Cuando entraba al ring con su bandana amarilla y esa mirada desafiante, el público estallaba. Él no solo representaba fuerza, representaba esperanza. Era el tipo que siempre se levantaba después de recibir la peor paliza. Además, su personaje patrio (siempre con la bandera de Estados Unidos) lo hizo conectar más con el público.

EL GIRO OSCURO EN LA FICCIÓN: HOLLYWOOD HOGAN Y LA NWO

Y cuando parecía que ya no podía reinventarse más, llegó uno de los momentos más icónicos de su carrera: en 1996, Hogan traicionó a sus fans y se convirtió en Hollywood Hogan, el líder del Nuevo Orden Mundial (NWO). Esa jugada, tan arriesgada como brillante, redefinió la lucha libre y lo catapultó aún más alto en popularidad. Todo lo esto lo hizo en la desaparecida WCW. Eso sí, hay que recordar que fue un cambio de personaje y que solo tenía validez en la ficción. En la vida real siempre fue el mismo.

La creación del stable de NWO cambió las reglas del juego. Ya no era el héroe rubio que salvaba el día, ahora era el villano que desafiaba todo. Pero incluso así, siguió siendo querido, porque pocos sabían jugar ambos roles como él. Y es que Hogan nunca fue solo un personaje, fue un maestro del espectáculo.

Hulk Hogan fue parte del stable NWO en la desaparecida WCW (Foto: WWE)

LAS POLÉMICAS Y LA FARIGILIDAD DE UN SER HUMANO

No todo fue gloria. En 2015, su nombre volvió a los titulares por motivos muy distintos: un escándalo de racismo, derivado de un video filtrado durante un encuentro privado, lo llevó a ser expulsado del Salón de la Fama de la WWE. Fue un golpe duro para su imagen, pero años más tarde, la propia empresa lo readmitió, esta vez como parte del legado de la NWO.

Fue un recordatorio de que los ídolos también se equivocan. Pero muchos eligieron recordarlo por lo que hizo en el ring, por la emoción que nos dio, por ser ese símbolo que, aún con manchas, dejó huella. Hogan supo reconocer sus errores. Y aunque muchos aún debaten su figura, nadie niega el impacto que tuvo en la cultura pop.

SU LEGADO QUE SERÁ ETERNO EN LA LUCHA LIBRE MUNDIAL

Con 71 años, Hogan dejó este mundo, pero no su legado. Fue parte de una era dorada que definió lo que la lucha libre sería por siempre. Sin él, probablemente no existiría la WWE tal como la conocemos hoy. Su influencia es visible en cada luchador que entra al ring con confianza, en cada fan que grita desde las gradas, en cada niño que se pone una bandana y sueña con ser el próximo campeón.

Hulk Hogan fue gigante dentro y fuera del ring. Y aunque su corazón dejó de latir, su historia seguirá corriendo por las venas de todos los que alguna vez soñaron con romper las cuerdas, tener el mejor finisher de todos y levantar el cinturón dorado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.