Tal como se anunció hace menos de un año, ‘Late Show con Stephen Colbert’ emitirá su último programa este jueves 21 de enero, poniendo fin a la icónica franquicia de televisión nocturna transmitida por CBS. El cierre ha desatado el descontento de los espectadores, quienes acusan que existen “razones políticas” detrás de la decisión. En esa línea, el comediante David Letterman también brindó su descargo, considerando que no hay argumentos para que este show llegue a su fin.

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Se trata de un historial de transmisiones que duró 33 años, convirtiéndose en un programa visualizado por miles de estadounidenses. Letterman fue el conductor pionero durante 22 años, dando paso en 2015 a Colbert, quien ha continuado en la conducción hasta esta última fecha.

El comediante de 79 años expresó sentimientos encontrados en su reciente conversación con Craig Melvin de Today , señalando que la cancelación de este programa se trata de un retroceso para la cultura de Estados Unidos.

'Lathe Show with Stephen Colbert' transmitirá su último episodio nocturno este jueves 21 de mayo. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

“Me da un poco de pena. Siempre confiábamos en que, por la mañana, leías el periódico y por la noche veías a Johnny Carson. Y Johnny te daba una perspectiva, estuvieras de acuerdo o no, pero siempre era divertido. Sin eso creo que estamos perdiendo una perspectiva valiosa”, declaró.

Se pudo confirmar que ‘Late Show’ será reemplazado por el programa ‘Comics Unleashed’, quien será conducido por Byron Allen .

Letterman expresó su tristeza ante la decisión tomada por CBS y Paramount, señalando que Stephen Colbert supo sobrellevar la sintonía del programa tras su salida en el 2015. “Creo que es un gran error”, añadió.

David Letterman entrevistando al expresidente de EE. UU., Barack Obama, el 4 de mayo de 2015. (Crédito: NICHOLAS KAMM / AFP) / NICHOLAS KAMM

Un fin anunciado con anterioridad

Cabe recordar que, en julio de 2015, Colbert anunció que CBS finalizaría la emisión de este programa para la fecha señalada. Es más, los directivos de Paramount Global y CBS lanzaron un comunicado expresando los argumentos detrás de la decisión.

Sostuvieron que la determinación se debe a factores financieros, negando por completo la medida del desempeño de la producción, sus temáticas o cualquier inconveniente ocurrido dentro de Paramount.

Por su parte, Colbert solo expresó palabras de agradecimiento por los 11 años que estuvo a cargo de la conducción de ‘Late Show’; sin embargo, manifestó su preocupación por el futuro laboral del personal del exitoso programa.

“Realmente me ha gustado trabajar con CBS. Han sido grandes socios y me gustaría terminarlo de esa manera; me siento mucho mejor estando ‘agradecido por’ que ‘enojado por’”, fueron las palabras citadas en CNN .

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