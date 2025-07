Si eres fan de “The Late Show with Stephen Colbert”, seguramente también te sentiste desconcertado al enterarte de que CBS decidió ponerle punto final al programa después de una década al aire. El conductor lo anunció él mismo, con esa mezcla de humor y sinceridad que siempre lo ha caracterizado, durante la grabación del capítulo el pasado jueves. Su última temporada será en 2026, y, con ella, se cierra no solo una etapa, sino toda una era del late night television en Estados Unidos.

Pero lo más duro no fue solo saber que Colbert se va. Lo que realmente impacta es que la franquicia completa del Late Show, que comenzó en 1993 con David Letterman, también desaparecerá. No habrá reemplazo, ni nuevo presentador, ni un giro creativo: CBS ha decidido simplemente decir adiós. Y eso dice mucho sobre el momento crítico que vive la televisión nocturna.

"The Late Show With Stephen Colbert" llegará a su fin en mayo de 2026 (Foto: CBS)

UNA DECISIÓN MÁS ECONÓMICA QUE CREATIVA

Lo primero que hay que entender es que esta cancelación no se dio por falta de audiencia ni por bajo rendimiento. De hecho, “The Late Show” ha sido el programa número uno del late night durante las últimas nueve temporadas. CBS lo confirmó en un comunicado donde deja claro que se trata de una “decisión puramente financiera”. Y sí, suena frío, pero es la realidad de muchos formatos tradicionales en este 2025.

El panorama ha cambiado muchísimo: la audiencia fragmentada, el consumo bajo demanda, la presión económica sobre las cadenas, y la necesidad de las grandes empresas como Paramount Global (matriz de CBS) de recortar gastos por todos lados. Incluso cuando eso implica dejar ir a figuras tan consolidadas como Stephen Colbert.

EL RESPALDO DE SUS COLEGAS Y LA TRISTEZA DE LOS FANS

Algo que me pareció muy humano fue ver cómo otros presentadores del late night salieron a respaldarlo. Jimmy Kimmel, por ejemplo, no se guardó nada: “¡Que se jodan CBS y todos sus Sheldons!”, dijo en redes. Y con eso no solo defendía a Colbert, sino también la importancia del humor político, de la sátira inteligente y del espacio que representaba el “Late Show”.

Es que no estamos hablando de cualquier show. Colbert tomó el relevo de David Letterman en 2015 y supo construir su propio legado después de sus años en “The Daily Show” y “The Colbert Report” en Comedy Central. Su sello fue único: entrevistas agudas, humor político sin concesiones y una conexión muy especial con su público.

“AFTER MIDNIGHT” Y OTROS SÍNTOMAS DEL DECLIVE

Para entender mejor esta movida de CBS, hay que mirar el contexto. No es el único show que han cortado. En marzo, también cancelaron “After Midnight”, un programa que servía como complemento al “Late Show” y que estaba conducido por Taylor Tomlinson. Duró apenas dos temporadas. Es un patrón preocupante: los formatos nocturnos, que durante décadas fueron parte del ritual diario de millones de personas, ya no están siendo sostenibles para las cadenas tradicionales.

La televisión nocturna está perdiendo terreno frente a las plataformas digitales, donde el contenido se consume cuando y como uno quiere. Las grandes cadenas están comenzando a enfocarse más en contenido para streaming, donde los costos y la medición de éxito funcionan con otras reglas.

UNA DESPEDIDA CON GRATITUD

Aun así, Stephen Colbert se tomó un momento para agradecer. Desde su escritorio en el “Ed Sullivan Theater”, habló con el corazón: agradeció a CBS por haberle dado esa “hermosa silla”, a su equipo de 200 personas, a la banda, y por supuesto, al público fiel que lo acompañó todas las noches. Terminó diciendo: “Es un trabajo fantástico. Ojalá alguien más lo tuviera”. Una frase cargada de ironía, pero también de cariño.

No cualquiera puede liderar un show como este durante 10 años y salir aplaudido. Colbert lo hizo. Y todavía le quedan 10 meses para despedirse a lo grande. Ya prometió que cada uno de esos programas será especial, así que, si eres fan, como yo, te recomiendo que no te pierdas ninguno.

¿UN CONFLICTO CON DONALD TRUMP TENDRÍA ALGO QUE VER?

Hay algo más que también vale la pena mencionar porque, aunque CBS insiste en que la decisión no está relacionada con otros temas, no se puede ignorar el ruido mediático que ha rodeado a su empresa matriz, Paramount Global. Recientemente, acordaron pagarle a Donald Trump nada menos que US$16 millones para resolver una demanda por una entrevista en “60 Minutes” con Kamala Harris, en la que Trump alegó que el programa editó el contenido de forma engañosa. Aunque CBS insiste en que esto no tuvo relación con la cancelación del “Late Show”, no es descabellado pensar que todo este contexto político y financiero también haya influido, al menos de forma indirecta, en la reestructuración general que está haciendo la cadena.

