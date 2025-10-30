La serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” ya está disponible en Netflix, por lo que los fans del “Divo de Juárez” por fin podemos ver esta recapitulación de material inédito que el propio artista grabó durante más de 40 años.​ Así, a propósito del lanzamiento de la producción, quizá te gustaría recordar cómo el mundo perdió a esta figura tan importante de la música. Por eso, en esta nota, te explico de qué murió el cantante.

Vale precisar que la docuserie está dirigida por María José Cuevas y, a lo largo de cuatro episodios, presenta una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del icónico ídolo mexicano.

Sin dudas, se trata de un personaje que transformó su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”:

¿DE QUÉ MURIÓ JUAN GABRIEL?

Según la oficina forense del condado de Los Ángeles, Juan Gabriel falleció a causa de un infarto agudo de miocardio (ataque cardíaco) el domingo 28 de agosto del 2016 a las 11:17 a.m. (PT), en su departamento ubicado en en la playa de Santa Mónica, California.

La vocera de aquella oficina, Selena Barros, le confirmó a medios internacionales que el cantante murió por causas naturales, descartando cualquier circunstancia sospechosa.​

Además, días después del fallecimiento, el reporte forense reveló que el infarto que sufrió Juan Gabriel habría sido provocado por varias enfermedades preexistentes, como diabetes, neumonía e hipertensión.

Cabe resaltar que, tal como reportaron AP y RT en Español, Ed Winter, asistente del jefe de investigaciones del forense, explicó que el artista no fue sometido a una autopsia completa debido a su extenso historial médico y a petición de uno de sus hijos. Sin embargo, se le tomó una muestra de sangre para descartar que el deceso fuera producto de algún medicamento o droga.

EL ÚLTIMO CONCIERTO DE JUAN GABRIEL

Al momento de su partida, Juan Gabriel se encontraba en medio de su gira “MeXXico Es Todo” por Estados Unidos, la cual había iniciado el 19 de agosto del 2016 en Las Vegas.

El viernes 26 de agosto por la noche, solo 48 horas antes de su muerte, ofreció su último concierto en Los Ángeles ante 17,500 personas.​​

Al concluir su presentación, Juan Gabriel colocó un mensaje en las pantallas para su público: “Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son”. Esas serían sus últimas palabras públicas.​

¿QUÉ PASÓ CON EL CUERPO DE JUAN GABRIEL?

Los restos del “Divo de Juárez” fueron cremados por decisión de sus hijos.​ Tras este proceso, sus cenizas se trasladaron al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde recibió un homenaje multitudinario al que asistieron más de 700 mil personas de manera presencial.

El evento fue seguido de cerca por 11.8 millones de espectadores a través de la televisión, convirtiéndose en uno de los funerales con mayor asistencia en la historia mexicana.

Actualmente, las cenizas del querido intérprete permanecen en su residencia de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Entre los artistas musicales de México e Hispanoamérica, Juan Gabriel era uno de los más destacados (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí