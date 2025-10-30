“Cometierra” es la serie que llega a Amazon Prime Video el viernes 31 de octubre del 2025 tomando como inspiración la novela homónima de Dolores Reyes. Así, tal como te puedes imaginar, la producción mexicana cuenta con un amplio grupo de actores y personajes en el reparto. Por eso, en esta nota, te traigo su guía del elenco. ¡Quizá encuentres varios rostros conocidos!

Vale precisar que la ficción se compone de 7 episodios en total y narra la historia de Aylín, una adolescente que descubre un poder sobrenatural: al comer tierra tiene visiones que le revelan el paradero de personas desaparecidas.

De esta manera, el show televisivo combina el realismo mágico, el drama sobrenatural y una crítica social sobre las desapariciones forzadas y los feminicidios en Latinoamérica.​

Antes de continuar, mira el tráiler de “Cometierra”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “COMETIERRA”?

1. Lilith Curiel como Aylín

Para repasar quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, debemos empezar con la protagonista. Ella es Aylín, una adolescente de un barrio popular de las afueras de la Ciudad de México que descubre un poder sobrenatural tras sufrir acoso escolar.​

La actriz que la interpreta es Lilith Curiel, quien—al momento del rodaje—tenía apenas 17 años. Ella también es parte del elenco de “El elegido” de Netflix.

Lilith Curiel como Aylín en una imagen promocional de la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Yalitza Aparicio como Emma

Por otro lado, Emma es la maestra de escuela de Aylín. Resulta que su desaparición es el detonante que lleva a la protagonista a descubrir su poder sobrenatural cuando come tierra y tiene visiones sobre su paradero.

La estrella que asume este rol es Yalitza Aparicio, recordada por su nominación al Óscar gracias a “Roma” de Alfonso Cuarón. Además, ha participado en producciones como “La gran seducción”, “Los Espookys” y “Presencias”.

Yalitza Aparicio como Emma en una imagen promocional de la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Harold Torres como Ezequiel

Ezequiel es un policía que establece una relación compleja con Aylín. Y es que él le pide ayuda a la chica para resolver casos de personas desaparecidas.

El actor que se pone en la piel del personaje es Harold Torres, reconocido por su trabajo en “Zero Zero Zero”, “Los Gringo Hunters” y “Sin nombre”, entre otros proyectos.

Harold Torres como Ezequiel en el póster del personaje de la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Gerardo Taracena como Raúl

En la serie mexicana, Gerardo Taracena interpreta a Raúl. El artista también ha demostrado su talento en las películas “Apocalypto”, “Sound of Freedom” y “El violín”.

Gerardo Taracena como Raúl en el póster del personaje de la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon MGM Studios)

5. Mabel Cadena como Lourdes

Lourdes es otro de los personajes de este drama con toques de thriller sobrenatural. Mabel Cadena, famosa por títulos como “La caída”, “El baile de los 41” y “Bandidos”, es la responsable de este papel.

Mabel Cadena como Lourdes en el póster del personaje de la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes de “Cometierra”:

6. Roberto Aguilar como Walter

7. Juan Daniel García Treviño como Hernán

8. Lizeth Selene como Miseria

9. Erica Lynn Cunanan como Vero

Erica Lynn Cunanan como Vero en una imagen promocional de la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon MGM Studios)

10. Luis Curiel como Ale Skin

Luis Curiel como Ale Skin en una imagen promocional de la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon MGM Studios)

11. Arcelia Ramírez como Romana

12. Hugo Albores como Gordo Sánchez

13. Horacio García Rojas como Nahual

14. Luisa Huertas como Juana

15. Gabriela Cartol como Rosario Gómez

16. Rubén Albarrán (del grupo Café Tacvba) como Vaquero

17. Cecilia Toussaint como Sangrita

18. Clementina Guadarrama como Doña Berta

19. Max Peña

20. Iván Martz

21. Bryan Arion

