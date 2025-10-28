Los fans de los thrillers tienen una nueva alternativa para disfrutar en el catálogo de Apple TV+. Se trata de "Down Cemetery Road" (en español: "El misterio de Cemetery Road“), una serie de detectives basada en la novela homónima de Mick Herron, autor del exitoso universo de “Slow Horses”. Así, ¿te gustaría saber más sobre esta interesante producción? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción está protagonizada por las talentosas estrellas británicas Emma Thompson y Ruth Wilson.

Además, la dirección principal está a cargo de Natalie Bailey y el guion es responsabilidad de Morwenna Banks, quien también es una de las productoras ejecutivas del show televisivo.

¿DE QUÉ TRATA “DOWN CEMETERY ROAD”?

"Down Cemetery Road" nos traslada a una tranquila calle de Oxford, donde la cotidianidad se ve sacudida por la explosión de una casa y la misteriosa desaparición de una niña.

Allí, la vecina Sarah Tucker (Wilson) queda obsesionada con el caso y recurre a la ayuda de la excéntrica e inteligente investigadora privada Zoë Boehm (Thompson).​​

Juntas, nuestras protagonistas se ven atrapadas en una conspiración tan compleja como peligrosa: descubren que las personas dadas por muertas desde hace tiempo siguen entre los vivos, mientras que los vivos se unen rápidamente a los muertos.

De esta manera, cada episodio combina misterio, giros inesperados, humor negro y tensión dramática.

MIRA EL TRÁILER DE “DOWN CEMETERY ROAD”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DOWN CEMETERY ROAD”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Down Cemetery Road”:

Ruth Wilson como Sarah Tucker

Emma Thompson como Zoë Boehm

Adeel Akhtar como Hamza

Nathan Stewart-Jarrett como Downey

Tom Goodman-Hill como Gerard

Darren Boyd como C

Tom Riley como Mark

Adam Godley como Joe Silverman

Sinead Matthews como Denise/“Wigwam”

Ken Nwosu como Rufus

¿CÓMO VER “DOWN CEMETERY ROAD”?

“Down Cemetery Road” está compuesta por ocho episodios, los cuales se lanzan de acuerdo con la siguiente programación:

Episodio 1: miércoles 29 de octubre del 2025

miércoles 29 de octubre del 2025 Episodio 2: miércoles 29 de octubre del 2025

miércoles 29 de octubre del 2025 Episodio 3: miércoles 5 de noviembre del 2025

miércoles 5 de noviembre del 2025 Episodio 4: miércoles 12 de noviembre del 2025

miércoles 12 de noviembre del 2025 Episodio 5: miércoles 19 de noviembre del 2025

miércoles 19 de noviembre del 2025 Episodio 6: miércoles 26 de noviembre del 2025

miércoles 26 de noviembre del 2025 Episodio 7: miércoles 3 de diciembre del 2025

miércoles 3 de diciembre del 2025 Episodio 8: miércoles 10 de diciembre del 2025

Como mencioné previamente, la serie forma parte del catálogo de Apple TV+. Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Down Cemetery Road", serie que combina el suspenso y la fantasía a lo largo de los 8 episodios de su primera temporada (Foto: Apple TV)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí