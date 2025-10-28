Si amaste las series argentinas “Violetta” y “Soy Luna”, no te puedes perder “Playback: Una somos dos”, una ficción juvenil de Disney Plus con el mismo equipo creativo detrás de aquellas exitosas producciones. Así, ¿te gustaría saber más sobre esta historia que mezcla amistad, música y secretos? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo, protagonizado por Julieta Castro, Antonella Podestá y Valentina González, consta de 20 episodios de 25 minutos cada uno.

Además, se basa en una idea original de Andrés Gelós y Dani Da Rosa, y cuenta con la dirección de Andrés Lizarazo.

¿DE QUÉ TRATA “PLAYBACK: UNA SOMOS DOS”?

“Playback: Una somos dos” sigue la historia de Emma (Castro) y Camila (Podestá), dos mejores amigas que comparten el mismo sueño: dedicarse a la música. Sin embargo, ambas enfrentan obstáculos personales que parecen imposibles de superar.​

Por un lado, Emma perdió a su padre y—desde entonces—no logra que le salga la voz para cantar.

Por otra parte, Camila tiene una voz perfecta, pero su familia le prohíbe exponerse públicamente debido a un secreto familiar de gran importancia que ella desconoce.​

Un día, las amigas realizan un video musical juntas en el que Emma hace playback de una canción que—en realidad—canta Camila. Así, deciden presentar ese video a “Gluzz, enciende tu voz”, un reconocido concurso de talentos en toda América Latina.​

Resulta que el video se vuelve viral y las catapulta al éxito inmediato. Y si bien, al principio, el arreglo parece ser el engaño perfecto para dar a conocer al mundo la música que hacen juntas... poco a poco el plan se convierte en un secreto tan difícil de guardar que pone en riesgo su amistad de años.​

Por si fuera poco, la fama y su rivalidad con Sasha (González), la chica más popular del colegio que también participa del concurso, complican aún más la situación y amenazan con revelar el secreto familiar de Camila.

MIRA EL TRÁILER DE “PLAYBACK: UNA SOMOS DOS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PLAYBACK: UNA SOMOS DOS”?

El elenco principal de “Playback: Una somos dos” está conformado por jóvenes talentos argentinos:​

Julieta Castro como Emma , la joven que no puede cantar tras la muerte de su padre. La actriz es hija de la también artista Momi Giardina.​

, la joven que no puede cantar tras la muerte de su padre. La actriz es hija de la también artista Momi Giardina.​ Antonella Podestá como Camila , la amiga con la voz perfecta que no puede exponerse públicamente.

, la amiga con la voz perfecta que no puede exponerse públicamente. Valentina González (Valen G) como Sasha , la “reina” del colegio y principal rival de las protagonistas en el concurso de talentos.​

, la “reina” del colegio y principal rival de las protagonistas en el concurso de talentos.​ Joaquín Scotta como Toto

Matías Spano como Matías

Valentino Petrilli como Santiago

Eliam Pico como Capi

Natalia Uboldi como Isla Martins

Franco Gotelli como Fénix Martins

Rubén Tuesta como Orión

¿CUÁNDO SE ESTRENA “PLAYBACK: UNA SOMOS DOS”?

La serie “Playback: Una somos dos” se estrena el miércoles 29 de octubre del 2025 en Disney Plus. Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Posteriormente, a partir del 1 de noviembre del 2025, la ficción comenzará a emitirse en televisión argentina por Telefe, todos los sábados y domingos a las 9:00 a.m.

LA MÚSICA DE “PLAYBACK: UNA SOMOS DOS”

Debido a que la música es el elemento central de “Playback: Una somos dos”, la producción cuenta con 13 canciones originales que forman parte de la historia.

El primer sencillo musical, titulado “Rumbo a las estrellas”, está interpretado por Juli Castro y Antonella Podestá.

Otros temas destacados incluyen “Mala Mala” y “Bum Bum Terremoto”, que también se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

El póster de "Playback: Una somos dos", serie juvenil argentina desarrollada a partir de una idea de Andrés Gelós y Dani Da Rosa (Foto: Disney Entertainment)

