Si eres de las personas que están siguiendo de cerca “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry“), seguro te preguntas cuándo podrás disfrutar del segundo episodio de la aterradora serie de HBO Max. Así, ¿sabes exactamente cuál es su fecha de estreno? Pues, en esta nota, te cuento todos los detalles sobre su lanzamiento. ¡Te advierto que el capítulo llega mucho antes de lo esperado!

Vale precisar que la producción funciona como precuela de las exitosas películas “IT” (2017) e “It. Chapter Two” (2019).

En ese sentido, la acción se traslada a 1962 en Derry, Maine, explorando los orígenes del horror que acecha a este pequeño pueblo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Si bien el episodio “The Thing in the Dark” estaba programado—originalmente—para llegar al streaming el domingo 2 de noviembre, los planes cambiaron de último momento.

Y es que resulta que el capítulo se adelanta casi tres días para estrenarse el viernes 31 de octubre del 2025 en HBO Max.

¿La razón? Pues, una celebración especial por Halloween, la fecha más emblemática del género de terror.

Por otro lado, según lo previsto originalmente, el episodio todavía se lanzará en el canal HBO el domingo 2 de noviembre a las 9:00 p.m. (ET).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY” EN HBO MAX?

En HBO Max, el episodio estará disponible desde las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de este viernes 31 de octubre.

Es decir, fuera de Estados Unidos, este es su horario de estreno:

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 8:00 a.m.

¿CÓMO VER “IT: BIENVENIDOS A DERRY” EN EL STREAMING?

Como mencioné previamente, “IT: Bienvenidos a Derry” está disponible en HBO Max. Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma.

Cabe resaltar que la primera temporada consta de 8 episodios en total y finalizará el 14 de diciembre, según el calendario establecido por la producción.

Episodio 3: domingo 9 de noviembre del 2025

domingo 9 de noviembre del 2025 Episodio 4: domingo 16 de noviembre del 2025

domingo 16 de noviembre del 2025 Episodio 5: domingo 23 de noviembre del 2025

domingo 23 de noviembre del 2025 Episodio 6: domingo 30 de noviembre del 2025

domingo 30 de noviembre del 2025 Episodio 7: domingo 7 de diciembre del 2025

domingo 7 de diciembre del 2025 Episodio 8: domingo 14 de diciembre del 2025

El póster de "IT: Welcome to Derry", serie que se compone de 8 episodios en su primera temporada (Foto: HBO)

