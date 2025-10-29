Desde que se anunció la llegada de “IT: Bienvenidos a Derry” a la plataforma de HBO Max, los amantes del terror cuentan los días para ver un nuevo episodio de esta producción, que se emite semanalmente. Debido a que en el primer capítulo, estrenado el 26 de octubre de 2025, vimos a cuatro niños buscando a su compañero desaparecido, te contamos quién es la actriz que interpreta a Lilly. En las siguientes líneas, te doy más datos sobre Clara Stack.

En la trama, ella es una adolescente traumatizada por la muerte de su padre. Desde que era pequeña ha sido testigo de eventos paranormales, por lo que su conexión con estos la van preparando para confrontar sus miedos y enfrentarse a Pennywise.

La conexión de Lilly con eventos paranormales la prepararán para enfrentarse a Pennywise en "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)

DATOS PERSONALES DE CLARA STACK

Nombre completo: Clara Stack

Clara Stack Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Fecha de nacimiento: 19 de octubre

19 de octubre Año de nacimiento: 2010

2010 Instagram: @clara_stack_nyc

Una imagen donde la menor posa con una minifalda (Foto: Clara Stack / Instagram)

¿QUIÉN ES CLARA STACK?

Clara Stack es una joven actriz, cuya actuación en “IT: Bienvenidos a Derry” ha sido aplaudida por la crítica, toda vez que muestra mucha profundidad emocional y capacidad para transmitir el miedo y la valentía.

Aquí posando para la cámara mientras se ve a lo lejos la promoción de "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: Clara Stack / Instagram)

TEATRO MUSICAL. Ha formado parte de dos obras teatrales interpretando a Matilda en “Matilda the Musical” y Rose en “The Naughty Nine”. En ambos destaca por su melodiosa voz, que ha dejado asombrada a la audiencia.

PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ. Stack ha formado parte de algunas producciones desde que era pequeña. Así pues cuando tenía ocho años interpretó la versión joven de Kate Bishop en la serie de Marvel “Hawkeye”. También participó en “Madam Secretary” y “Bull”.

Un fotografía tras hacer una audición en febrero de 2019 (Foto: Clara Stack / Instagram)

TIENE UNA GEMELA. Clara tiene una hermana gemela de nombre Maggie. Sus padres son Eoin y Amanda Stack.

Cuando hizo teatro musical en 2019 (Foto: Clara Stack / Instagram)

Una imagen cuando era niña. La toma se hizo en junio de 2018 (Foto: Clara Stack / Instagram)

