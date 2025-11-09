La llegada de “IT: Bienvenidos a Derry” a HBO Max está dejando aterrada a la audiencia que busca conocer los inicios de Pennywise, explorando sus orígenes antes de los eventos de las películas de It. Aunque la serie hace varias referencias a los trabajos de Stephen King, escritor de esta novela que sirve de base para las películas del payaso bailarín, ¿sabías que también hizo una mención – aunque discreta – a una controvertida película de terror de otra franquicia? En los siguientes párrafos, averigua de cuál se trata y cómo la presentó.

Antes te comento que esta producción sirve como precuela de los filmes de Andy Muschietti: “It” (2017), que se ambienta en 1988, e “It: Capítulo dos” (2019), que se ubica en el año 2016, 27 años después de los eventos de la primera cinta.

Imagen promocional de "IT: Bienvenidos a Derry", serie de HBO que se desarrolla a lo largo de 8 episodios en su primera semana (Foto: Warner Bros. Television)

¿A QUÉ PELÍCULA DE TERROR HIZO REFERENCIA “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

La película de terror que hizo referencia “IT: Bienvenidos a Derry” es “Terrifier 3”, estrenada en 2024, el cual se convirtió en un éxito de taquilla, toda vez que tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares, pero recaudó US$90,322,103.

¿CUÁL ES LA REFERENCIA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY” A “TERRIFIER 3”?

En el episodio 1 de “IT: Welcome to Derry”, la serie hace un sutil guiño a “Terrifier 3” cuando nos muestra a un bebé extraño y demoniaco. Como se recuerda hace un año, en 2024, en el filme estadounidense también ocurre un perturbador nacimiento (que se había visto previamente en una secuencia en la escena de mitad de créditos de “Terrifier 2”, pero ahora con mayor detalle): Victoria dando a luz a la cabeza cercenada y consciente de Art el Payaso.

Si no te percataste de esto, es porque la escena inicial se encuentra bien camuflada, algo que solamente los fanáticos de ambos payasos pudieron reconocer. Toda vez que si nos percatamos en más detalles, podríamos no encontrarle ninguna relación, pues el demonio que la madre de familia da a luz en la serie es un bebé gárgola alado, mientras que Victoria trae al mundo a la cabeza del maléfico payaso asesino, publica Screen Rant.

Pero esa no es la única referencia, ya que ambos, pese a nacer en distintos lugares: el primero dentro de un coche en movimiento y el segundo en pabellón psiquiátrico, reclaman de inmediato a sus primeras víctimas. Con estas escenas nos muestran el regreso de los payasos asesinos de ambas franquicias.

El momento en el que una niña llama a Papa Noel sin imaginar que es el terrorífico personaje (Foto: Epic Pictures Group)

“IT: BIENVENIDOS A DERRY” LE DEVOLVIÓ EL FAVOR A “TERRIFIER”

Debido a que la franquicia “Terrifier” siempre ha sido clara en señalar que “It” – tanto la novela como sus películas – le ha servido de inspiración para su creación, el hecho de que la serie “Welcome to Derry” haga este guiño, le devuelve el favor.

No sólo ello, también le demuestra que incluir esa referencia en la serie televisiva es una forma de reconocer su popularidad.

La presencia del payaso Pennywise en su forma más reconocible se ha retrasado en "IT: Bienvenidos a Derry", serie de HBO que explora los orígenes del personaje (Foto: Vertigo Entertainment)

