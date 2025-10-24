Bill Skarsgård como Pennywise en la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

El terror, el misterio, la intriga y lo sobrenatural están a punto de apoderarse de HBO y HBO Max. El domingo 26 de octubre, a pocos días de la celebración más oscura del año, Halloween, se estrena la serie . Esta producción trae de vuelta al payaso Pennywise, creado por Stephen King, pero no como lo conocimos en las películas “IT” y su secuela “IT: Capítulo dos”. En esta ocasión, seremos testigos de su origen y de cómo comenzó a aterrorizar a un pueblo aparentemente insignificante.

Ambientada en 1962, la nueva producción de HBO sigue al abuelo de Mike Hanlon —el miembro del Club de los Perdedores que vimos en las películas de 2017 y 2019— y, por supuesto, al inquietante Pennywise. El personaje es interpretado una vez más por Bill Skarsgård, quien regresa para encarnar a su papel más famoso. Ambos son el corazón de esta serie, que te recomiendo ver especialmente si amas el género de terror.

La serie cuenta con una temporada de 8 capítulos, lo que permite un desarrollo narrativo extenso y necesario para explorar los orígenes de Pennywise. A diferencia de otros estrenos, los episodios se lanzarán uno por semana, así que cada domingo nos dejará con ganas de saber qué ocurre después. La paciencia será esencial. Aquí te presentamos el calendario completo de estrenos para que no te pierdas ningún episodio.

"It: Welcome to Derry" es una serie de televisión estadounidense de terror sobrenatural basada en la novela "It" de Stephen King de 1986 (Foto: HBO / Warner Bros. Television)
¿CUÁNDO SE ESTRENA CADA CAPÍTULO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

EpisodioFecha de estreno
Episodio 1: “The Pilot”26 de octubre de 2025
Episodio 2: “The Thing in the Dark”2 de noviembre de 2025
Episodio 3: “Now You See It”9 de noviembre de 2025
Episodio 416 de noviembre de 2025
Episodio 523 de noviembre de 2025
Episodio 630 de noviembre de 2025
Episodio 77 de diciembre de 2025
Episodio 8 (final de temporada)14 de diciembre de 2025

HORA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Para saber a qué hora se estrena cada episodio de la serie en tu país, es importante que conozcas el horario de lanzamiento en Estados Unidos, pues, a partir de allí, se puede hacer la conversión a tu zona. Dicho esto, en suelo estadounidense, cada capítulo llegará todos los domingos a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) / 9:00 p. m. (hora del Este).

Entonces, el horario de estreno por países queda de la siguiente manera:

País / CiudadHora local de estreno
Los Ángeles (EE.UU.)26/10/2025 6:00 p. m.
México26/10/2025 7:00 p. m.
Guatemala26/10/2025 7:00 p. m.
El Salvador26/10/2025 7:00 p. m.
Costa Rica26/10/2025 7:00 p. m.
Panamá26/10/2025 8:00 p. m.
Colombia26/10/2025 8:00 p. m.
Perú26/10/2025 8:00 p. m.
Ecuador26/10/2025 8:00 p. m.
Venezuela26/10/2025 9:00 p. m.
Bolivia26/10/2025 9:00 p. m.
Puerto Rico26/10/2025 9:00 p. m.
Canadá (Toronto)26/10/2025 9:00 p. m.
Chile26/10/2025 10:00 p. m.
Argentina26/10/2025 10:00 p. m.
Paraguay26/10/2025 10:00 p. m.
Uruguay26/10/2025 10:00 p. m.
Canadá (Vancouver)26/10/2025 6:00 p. m.
España27/10/2025 2:00 a. m.

¿DE QUÉ TRATA “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Ambientada en la década de 1960, décadas antes de los eventos de las películas de “IT”, la serie sigue a una familia que se muda a la siniestra ciudad de Derry, Maine, justo cuando empiezan a desaparecer niños y ocurren eventos paranormales. A medida que la comunidad enfrenta sucesos aterradores, un antiguo mal despierta y comienza a manifestarse en forma de un payaso aterrador: Pennywise.

La historia explora los orígenes del mal en Derry y revela cómo el miedo y la violencia se arraigaron profundamente en el pueblo, marcando un nuevo capítulo dentro del universo creado por Stephen King.

ACTORES Y PERSONAJES DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

  • Bill Skarsgård como Pennywise el Payaso
  • Taylour Paige como Charlotte Hanlon
  • Jovan Adepo como Leroy Hanlon
  • Blake Cameron James como Will Hanlon
  • Chris Chalk como Dick Hallorann
  • James Remar como General Shaw
  • Stephen Rider como Hank
  • Rudy Mancuso como el Capitán Pauly Russo
  • Clara Stack como Lilly
  • Amanda Christine como Ronnie
  • Mikkal Karim-Fidler como Teddy
  • Kimberly Norris Guerrero como Rose
  • Madeleine Stowe
  • Dean Yool
  • Alixandra Fuchs
  • Tyner Rushing
  • Dorian Grey
  • Thomas Mitchell
  • BJ Harrison
  • Peter Outerbridge
  • Shane Marriott
  • Chad Rook
  • Joshua Odjick
  • Morningstar Angeline
Bill Skarsgård como Pennywise en la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)
FICHA TÉNICA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Elemento Detalle
Título original“IT: Welcome to Derry”
Título en español“IT: Bienvenidos a Derry”
GéneroTerror, suspenso sobrenatural
Año2025
PaísEstados Unidos
Duración60 min por episodio
Temporada 18 episodios
Estreno26 de octubre de 2025
CreadoresJason Fuchs, Brad Caleb Kane
DirecciónAndy Muschietti
GuionJason Fuchs, Brad Kane, Andy Muschietti, Bárbara Muschietti
Basada en“It”, de Stephen King
ProductoresWarner Bros. Television, Double Dream, Rideback, Vertigo Entertainment
DistribuidoraHBO / HBO Max
Director de fotografíaRasmus Heise
MúsicaBenjamin Wallfisch

