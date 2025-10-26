Justo a tiempo para Halloween, Pennywise vuelve a flotar. El payaso más temido del cine regresa en “It: Welcome to Derry”, la nueva serie de HBO Max que nos transporta a los orígenes del terror en la pequeña y perturbadora ciudad de Derry, Maine. Pero antes de sumergirte en su universo de miedos, globos rojos y sonrisas imposibles, hay cinco cosas que deberías saber para entender mejor esta precuela que promete redefinir el horror televisivo.

LAS 5 COSAS QUE TIENES QUE SABER ANTES DE VER “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

1. Es una precuela directa del universo de las películas

“IT: Bienvenidos a Derry” se sitúa dentro del mismo universo que las cintas de 2017 y 2019 dirigidas por Andy Muschietti, adaptaciones modernas de la icónica novela “It” de Stephen King.

Sin embargo, en lugar de repetir la historia del Club de los Perdedores, la serie retrocede hasta 1962, una época marcada por tensiones raciales, miedo a la guerra nuclear y la paranoia de la Guerra Fría. En este contexto de terror real, Pennywise encuentra un terreno fértil para alimentar su hambre ancestral.

El programa funciona como una precuela que lleva al público a la década de 1960 en la ciudad ficticia de Derry, Maine (Foto: HBO Max)

2. La historia detrás del miedo

El corazón de esta serie late en los orígenes del propio “Eso”. King siempre describió a Pennywise no como un simple payaso asesino, sino como una entidad milenaria que se alimenta del miedo humano desde tiempos inmemoriales. “IT: Bienvenidos a Derry” toma esta premisa y la amplía: explora cómo esa maldad sobrenatural se fusiona con el mal cotidiano de los humanos, y cómo la ciudad misma parece ser un reflejo de la oscuridad colectiva de sus habitantes.

3. Un nuevo linaje Hanlon entra en escena

Esta vez, los protagonistas no son los niños del libro, sino los abuelos de Mike Hanlon —Leroy, un piloto de la Fuerza Aérea, y Charlotte— junto a su hijo Will, el futuro padre del historiador del grupo original.

Su mudanza a Derry busca estabilidad, pero terminan encontrando el horror en su forma más pura. Entre bases militares, desapariciones y extraños sucesos, la familia Hanlon será testigo del resurgimiento de Pennywise y del ciclo eterno de miedo que domina a la ciudad.

4. Un Pennywise que regresa con rostro familiar

El aterrador Bill Skarsgård vuelve a encarnar al payaso danzante, consolidando su papel como uno de los íconos modernos del terror. Junto a él, destacan Jovan Adepo, Taylour Paige y James Remar, además de un nuevo grupo de niños que enfrentarán su propia versión del miedo. Esta mezcla de rostros nuevos y conocidos promete mantener viva la esencia del universo “It” mientras introduce nuevas capas de tensión emocional y psicológica.

5. No necesitas haber visto las películas, pero ayuda

Aunque “IT: Bienvenidos a Derry” funciona como una historia independiente, tener algo de contexto sobre los eventos de “It” y “It: Chapter Two” sin duda enriquecerá la experiencia. La serie también rinde homenaje a la miniserie de 1990 protagonizada por Tim Curry, el Pennywise original, un detalle que los fanáticos más nostálgicos sabrán apreciar.

Bonus: el multiverso King está presente

Los fanáticos de Stephen King tendrán más de una sorpresa: personajes y referencias cruzadas con “El Resplandor” y otras novelas del autor aparecen a lo largo de la historia. Uno de ellos es Dick Hallorann, el chef con habilidades telepáticas que guió a Danny Torrance. Este tipo de conexiones refuerza la idea de que el terror de King no habita mundos separados, sino uno solo, interconectado por los mismos demonios.

Finalmente, “It: Welcome to Derry” se transmitirá cada domingo por HBO, con un total de ocho episodios. Prepárate para volver al pueblo donde las pesadillas nacen, los secretos nunca mueren y los globos rojos siempre flotan. Porque en Derry, el miedo nunca se va, solo espera tu regreso.

