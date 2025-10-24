Si pensamos en villanos icónicos de terror basadas en las obras de Stephen King, sin lugar a duda debemos mencionar a Pennywise, el Payaso, una entidad maligna ancestral y transdimensional que ataca a los niños (y a veces a los adultos). Debido al lanzamiento de su serie titulada “IT: Bienvenidos a Derry”, que se estrena el 26 de octubre de 2025 por HBO Max, te doy a conocer cómo ver en orden las películas y series de este personaje malévolo.

Vale precisar que las producciones sobre este cruel individuo no son muchas. Así tenemos que en 1990 se estrenó su miniserie “It”, para posteriormente traernos los películas “It” en 2017 e “It: Capítulo dos” en 2019, y este año con su serie “Bienvenidos a Derry”.

¿CUÁL ES EL ORDEN CRONOLÓGICO PARA VER LAS PELÍCULAS Y SERIES DE PENNYWISE?

Si quieres ver It en orden cronológico, no importa la fecha de lanzamiento de las producciones, sino en qué momento fueron ambientadas; por lo tanto, debes disfrutarlas de la siguiente manera:

1. “IT: BIENVENIDOS A DERRY” (2025). Se trata de una serie precuela de la película “IT” que llegó en 2017. Se ambienta en la década de 1960 cuando las tensiones raciales de la época y el Movimiento por los Derechos Civiles estaban en un punto álgido.

Título original: IT: Welcome to Derry

IT: Welcome to Derry Año: 2025

2025 País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Jason Fuchs (Creador), Brad Kane (Creador), Andy Muschietti

Jason Fuchs (Creador), Brad Kane (Creador), Andy Muschietti Guion: Jason Fuchs, Brad Kane, Andy Muschietti, Barbara Muschietti.

Jason Fuchs, Brad Kane, Andy Muschietti, Barbara Muschietti. Libro: Stephen King

2. “IT” (2017). La primera película basada en el payaso Pennywise se ambienta en el año 1988. Cuando empiezan a desaparecer niños en Derry, un grupo de amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, que tiene una historia de asesinatos y violencia.

Título original: It

It Año: 2017

2017 Duración: 135 min.

135 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Andy Muschietti

Andy Muschietti Guion: Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga, Gary Dauberman

Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga, Gary Dauberman Novela: Stephen King

3. “IT: CAPÍTULO DOS” (2019). Se ubica en el año 2016, cerca de 30 años desde que el Club de los perdedores se enfrentaran a Pennywise. Tras hacerlo, cada uno de sus integrantes abandonaron Derry, ni bien tuvieron la oportunidad. Pese a ello, ahora que son adultos no pueden escapar de su pasado, por lo que deberán enfrentarse de nuevo al temible payaso para ver si pudieron enfrentar sus traumas.

Título original: It. Chapter Twoaka

It. Chapter Twoaka Año: 2019

2019 Duración: 169 min.

169 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Andy Muschietti

Andy Muschietti Guion: Gary Dauberman, Jeffrey Jurgensen

Gary Dauberman, Jeffrey Jurgensen Novela: Stephen King

4. “IT” (1990). Muestra las escenas de la infancia de los integrantes de El Club de los perdedores en la década de 1960. ¿Por qué la ponemos al último? Para construir un sentido cronológico de las producciones, por lo que debes ignorar esta miniserie de 1990, toda vez que “es superada en número por las adaptaciones de It posteriores que tienen su propia línea de tiempo”, publica el sitio web PopVerse.

Título original: Itaka

Itaka Año: 1990

1990 Duración: 192 min.

192 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Tommy Lee Wallace

Tommy Lee Wallace Guion: Lawrence D. Cohen, Tommy Lee Wallace

Lawrence D. Cohen, Tommy Lee Wallace Novela: Stephen King

