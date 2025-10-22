¡El payaso más aterrador está de regreso! Sí, nos referimos a Pennywise, el icónico villano del género de terror de Stephen King vuelve a la pantalla, pero ahora lo veremos en la serie “IT: Bienvenidos a Derry” para contarnos los sucesos que antecedieron a las películas “IT” (2017) e “IT: Chapter Two” (2019). Si quieres saber más sobre los orígenes oscuros que se sitúan en la ciudad de Derry, Maine, en la década de 1960, presta atención a la fecha, la hora y cómo ver esta producción para que no te pierdas ningún detalle.

Esta precuela de terror sobrenatural se basa en la novela de Stephen King de 1986 “It”. Fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes estuvieron involucrados en las películas de “It”.

Bill Skarsgård es uno de los protagonistas de "It: Bienvenidos a Derry" (2025) (Foto: HBO Max)

FECHA Y HORA PARA VER LA SERIE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

La serie “IT: Bienvenidos a Derry” se estrena este 26 de octubre. El horario para disfrutarla dependerá de tu ubicación. Así tenemos:

EE.UU.: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. C

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. C México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del 27 de octubre 2025

Ryan Grant Little en una escena en "It: Bienvenidos a Derry" (2025)) (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER LA SERIE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Todos los episodios de “IT: Welcome to Derry” se emitirán en HBO y en streaming en HBO Max; por tanto, para disfrutarlos deberás tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

La serie cuenta con ocho episodios. Cada uno se emitirá semanalmente, específicamente los días domingo.

Episodio 1: 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 Episodio 2: 2 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 Episodio 3: 9 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 Episodio 4: 16 de noviembre de 2025

16 de noviembre de 2025 Episodio 5: 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 Episodio 6: 30 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025 Episodio 7: 7 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025 Episodio 8: 14 de diciembre de 2025

Póster oficial de "IT: Welcome to Derry". (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATA “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

La serie “IT: Bienvenidos a Derry” sigue la llegada de una familia a la misteriosa ciudad de Derry, Maine, el preciso momento en el que empiezan a desaparecer niños y ocurren fenómenos paranormales.

La precuela nos muestra cómo el miedo se arraiga en la ciudad incluso antes de los conocidos enfrentamientos con el “Club de los Perdedores”.

