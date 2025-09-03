¡Que venga el payaso! Los amantes del género de terror están contando los días para el regreso de Pennywise, el icónico villano de la novela de Stephen King, en la nueva serie “IT: Welcome to Derry”. Conoce cuándo será su estreno y otros detalles de la producción, que se emitirá por HBO.

La precuela se propone expandir la mitología que vimos en las películas "IT" (2017) y "IT: Chapter Two" (2019), explorando orígenes oscuros en la ciudad de Derry, Maine.

¿DE QUÉ TRATA “IT: BIENVENIDO A DERRY”?

La serie estará ambientada en la década de 1960, mucho antes de los sucesos narrados en las películas. La trama seguirá la llegada de una familia a la misteriosa ciudad de Derry, Maine, justo cuando comienzan a ocurrir desapariciones de niños y fenómenos paranormales.

La precuela no solo rescata el tono aterrador de la obra de Stephen King, también amplía su mitología, mostrando cómo el miedo se arraiga en la ciudad incluso antes de los conocidos enfrentamientos con el “Club de los Perdedores”.

Uno de los mayores atractivos es que Bill Skarsgård regresará como Pennywise, retomando su papel después de aterrorizar a millones en las películas, lo que garantiza continuidad e impacto en la construcción del terror psicológico que caracteriza a la saga.

Ryan Grant Little en una escena en "It: Bienvenidos a Derry" (2025)) (Foto: HBO Max)

FECHA EXACTA DEL ESTRENO DE “IT: WELCOME TO DERRY” SE ACERCA

HBO ya confirmó que la producción verá la luz en el otoño de 2025, exactamente el 26 de octubre, justo a tiempo para la temporada de Halloween, lo que alimenta aún más la expectativa entre los seguidores del universo creado por Andy Muschietti.

Luke Beattie, Taylour Paige y Tom Hulshof en "It: Bienvenidos a Derry" (2025) (Foto: HBO Max)

¿CÓMO Y DÓNDE SE EMITIRÁ “IT: WELCOME TO DERRY”?

La serie se transmitirá en HBO y estará disponible también en su plataforma de streaming HBO Max. La primera temporada contará con nueve episodios y será dirigida en parte por el propio Andy Muschietti, quien junto a su hermana Barbara figura como productora ejecutiva.

REPARTO DE “IT: BIENVENIDO A DERRY”

El reparto reúne nombres como Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, además del esperado regreso de Bill Skarsgård. Con esta combinación de talento y atmósfera inquietante, se perfila como uno de los estrenos televisivos más fuertes del año.

Bill Skarsgård volverá a interpretar a Pennywise en "IT: Welcome to Derry" (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

MIRA EL TRÁILER DE “IT: BIENVENIDO A DERRY”

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí

SOBRE EL AUTOR Sileña Cisneros Periodista con más de 20 años de experiencia, desempeñándose en diferentes áreas en medios impresos y digital. En la actualidad, se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.



