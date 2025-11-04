Desde que se estrenó “IT: Bienvenidos a Derry”, el 26 de octubre de 2025, los espectadores van conociendo más sobre el universo de esta saga de terror; y cómo no capturar nuestra atención, si se trata de la precuela de los filmes de Andy Muschietti: “It” (2017), que se ambienta en 1988, e “It: Capítulo dos” (2019), que se ubica en el año 2016. Por tal motivo, vemos en la serie un nuevo grupo de personajes que nos recuerdan inevitablemente al futuro Club de los Perdedores; entre ellos se encuentra Lilly Bainbridge, una adolescente traumatizada por la muerte de su padre, quien desde pequeña ha sido testigo de eventos paranormales que la van preparando para confrontar sus miedos y enfrentarse a Pennywise. Debido al importante rol que desempeña en esta producción, te cuento en qué otras producciones apareció Clara Stack, la actriz que la interpreta.

Vale precisar que esta precuela de terror sobrenatural se basa en la novela de Stephen King de 1986 “It”. Fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes estuvieron involucrados en las películas de “It”.

En "IT: Bienvenidos a Derry", Lilly tiene un trauma tras la muerte de su padre (Foto: HBO)

SERIES Y PELÍCULAS EN LAS QUE PARTICIPÓ CLARA STACK

A continuación, las producciones en las que ha actuado la actriz Clara Stack, además de “IT: Welcome to Derry”.

“THE NAUGHTY NINE”

Clara Stack en "The Naughty Nine" (Foto: Disney+ / Disney Branded Television / NeoReel / Rotten Eggs Productions)

Sinopsis: Cuando Andy descubre que está en la “lista de traviesos” de Santa, reúne a un grupo de niños que están en su misma situación para llevar a cabo un complejo robo en el Polo Norte con el fin de recuperar los regalos que creen que se merecen.

¿A quién interpreta? A Rose

A Rose ¿Qué es? Película

Película Año: 2023

2023 Duración: 85 min.

85 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Alberto Belli

Alberto Belli Guion: Jed Elinoff y Scott Thomas

“LA MARAVILLOSA SRA. MAISEL”

Clara Stack en "La maravillosa Sra. Maisel" (Foto: Pictures in a Row / Prime Video)

Sinopsis: La vida de Miriam Midge Maisel, una mujer de la alta sociedad judía neoyorquina, da un giro inesperado tras ser abandonada por su esposo Joel, ya que descubre un talento desconocido para la comedia, por lo que cambiará radicalmente, pasando de su cómoda existencia en el Upper West Side para hacer monólogos en clubs de stand-up.

¿A quién interpreta? A Francesca

A Francesca ¿Qué es? Series (5 temporadas – 43 episodios)

Series (5 temporadas – 43 episodios) Año: 2023 (1 capítulo)

2023 (1 capítulo) País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Amy Sherman-Palladino (Creadora), Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino, Scott Ellis, Jamie Babbit, Daniel Attias y Daisy von Scherler Mayer

Amy Sherman-Palladino (Creadora), Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino, Scott Ellis, Jamie Babbit, Daniel Attias y Daisy von Scherler Mayer Guion: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino, Noah Gardenswartz, Kate Fodor, Sheila R. Lawrence, Jen Kirkman y Isaac Oliver.

“HAWYEKE”

Clara Stack en "Hawyeke" (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures / Disney+)

Sinopsis: Un año después de los eventos de “Avengers: Endgame” (2019), Clint Barton debe trabajar junto con la joven arquera Kate Bishop para enfrentarse a los enemigos de su tiempo pasado como Ronin con el propósito de volver con su familia a tiempo para Navidad.

¿A quién interpreta? A la pequeña Kate Bishop

A la pequeña Kate Bishop ¿Qué es? Serie (1 temporada – 6 episodios)

(1 temporada – 6 episodios) Año: 2021 (1 capítulo)

2021 (1 capítulo) País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Jonathan Igla (Creador), Bert & Bertie, Bert, Bertie y Rhys Thomas

Jonathan Igla (Creador), Bert & Bertie, Bert, Bertie y Rhys Thomas Guion: Jonathan Igla, Tanner Bean, Katrina Mathewson, Elisa Lomnitz Climent y Heather Quinn

“ALMOST FAMILY”

Clara Stack en "Almost Family" (Foto: Endemol Shine North America / True Jack Productions / Universal Television)

Sinopsis: Luego de revelarse que Leon Bechley, un médico especialista en fertilidad, utilizó su propio esperma para concebir al menos 100 niños a lo largo de su carrera, Julia Bechley se pone en contacto con dos de sus medias hermanas, ya que todas se enfrentan a problemas que han estado afectando sus vidas.

¿A quién interpreta? A Esther

A Esther ¿Qué es? Serie (1 temporada – 13 episodios)

Serie (1 temporada – 13 episodios) Año: 2019 (1 capítulo)

2019 (1 capítulo) País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Annie Weisman (Creadora) y Leslye Headland

Annie Weisman (Creadora) y Leslye Headland Guion: Annie Weisman e Imogen Banks

“BULL”

Clara Stack en "Bull" (Foto: Amblin Television / CBS)

Sinopsis: El Dr. Bull combina psicología, intuición humana y datos de alta tecnología para aprender lo que hace que los jurados, abogados, testigos y el acusado interactúen.

¿A quién interpreta? A Hannah Kelly

A Hannah Kelly ¿Qué es? Serie (6 temporadas – 125 episodios)

Serie (6 temporadas – 125 episodios) Año: 2019 (1 capítulo)

2019 (1 capítulo) País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Paul Attanasio (Creador), Phillip McGraw (Creador), Rodrigo García, Dennis Smith, Douglas Aarniokoski, Peter Leto, Jan Eliasberg, Vincent Misiano, entre otros más.

Paul Attanasio (Creador), Phillip McGraw (Creador), Rodrigo García, Dennis Smith, Douglas Aarniokoski, Peter Leto, Jan Eliasberg, Vincent Misiano, entre otros más. Guion: Paul Attanasio, Phillip McGraw, Elizabeth Peterson, Thomas Wong y 16 más.

