El terror ha vuelto a las calles lluviosas de Maine. “IT: Bienvenidos a Derry”, la nueva serie de HBO Max producida por Andy Muschietti y basada en el universo de Stephen King, abrió su primer episodio con una dosis de nostalgia y pesadilla. El capítulo piloto nos sumerge en los inicios del horror que años más tarde dará forma al payaso más temido del cine moderno: Pennywise. Esta precuela, ambientada en los años sesenta, no solo reconstruye el origen del mal, sino también el ambiente opresivo y enfermizo de una ciudad marcada por desapariciones y una oscuridad que parece respirar bajo tierra.

ESTO SUCEDIÓ EN EL PRIMER EPISODIO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

El episodio titulado “El Piloto” arranca en el Teatro Capitol, donde una proyección de “The Music Man” sirve como preámbulo para una desaparición que marcará el tono de toda la serie. Un niño, Matthew “Matty” Clements, se cuela en las funciones del cine y, tras un encuentro escalofriante con una familia aparentemente amable, desaparece sin dejar rastro.

En el primer episodio, conocemos a los protagonistas de "IT: Bienvenidos a Derry", pero no todos sobreviven en el capítulo (Foto: HBO Max)

Lo que sigue es una secuencia perturbadora que mezcla inocencia y horror: un parto antinatural, un bebé monstruoso y la imagen del chupete de Matty cayendo a la alcantarilla, como un presagio de lo que está por venir. Desde el primer momento, “Bienvenidos a Derry” deja claro que el terror cotidiano será su sello.

A partir de ahí, la serie amplía su universo presentando a un nuevo grupo de personajes que recuerdan inevitablemente al futuro Club de los Perdedores. Phil Malkin, un curioso adolescente obsesionado con teorías conspirativas; Lilly Bainbridge, una chica traumatizada por la muerte de su padre; y Teddy “Teds” Uris, cuyo apellido conecta directamente con uno de los miembros del grupo original. La dinámica entre ellos ofrece un aire juvenil, pero pronto se tiñe de tragedia cuando comienzan a investigar la desaparición de Matty y los extraños sucesos que acechan en la ciudad.

Otro punto destacado del episodio es la introducción del Mayor Leroy Hanlon, interpretado por Jovan Adepo, quien representa una nueva generación de la familia Hanlon —antepasado directo de Mike, el único miembro afroamericano del grupo original—. Su llegada a Derry en plena tensión racial de los años sesenta agrega una capa de conflicto social y político que expande la mitología del pueblo. Hanlon se enfrenta no solo al racismo latente, sino también a fuerzas mucho más antiguas y desconocidas que lo observan desde las sombras.

LA SERIE COMBINA EL TERROR SOBRENATURAL CON EL HORROR HUMANO DE FORMA EFECTIVA

Escenas como la del parto en el auto o la aparición del bebé murciélago marcan el tono grotesco y visualmente impactante que Muschietti domina desde las películas de “IT”. Pero también hay espacio para los silencios y las sugerencias: una voz que sale del desagüe, una lámpara que parpadea, un grito que se ahoga en el eco del teatro. Todo en “Bienvenidos a Derry” parece estar diseñado para recordarle al espectador que el mal no duerme, solo espera.

Hacia el final del episodio, la tensión alcanza su punto máximo en una de las secuencias más memorables: el regreso de Matty, proyectado en la pantalla del cine con un rostro distorsionado y una acusación que hiela la sangre. Lo que empieza como una proyección inocente se convierte en una escena de terror absoluto cuando el niño lanza un bulto hacia la pantalla y de él emerge la criatura del prólogo. El caos se desata entre los jóvenes protagonistas, dejando claro que en Derry nadie está a salvo y que los niños rara vez viven para contarlo.

El cierre del episodio, con Lilly sosteniendo la mano de su amiga Suze —solo la mano— y el eco de “Lolita Ya Ya” sonando en el fondo, funciona como un recordatorio perfecto del estilo de Muschietti: un equilibrio entre la inocencia y la pesadilla, entre la niñez perdida y el horror que acecha bajo la superficie. La serie promete explorar los orígenes de Pennywise, pero también las heridas colectivas de una ciudad que ha aprendido a convivir con el miedo.

